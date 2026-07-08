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2026年美加墨世界盃16強淘汰賽正式畫下句點！在最後一個比賽日中，衛冕軍阿根廷與歐洲勁旅瑞士分別歷經苦戰，驚險淘汰埃及與哥倫比亞，成功搶下最後兩張8強戰門票。至此，本屆世界盃的8強陣容已全數底定。本屆順利晉級8強的隊伍分別為：法國、摩洛哥、西班牙、比利時、挪威、英格蘭、阿根廷與瑞士。從晉級名單的版圖來看，歐洲球隊展現了強大的宰制力，一舉狂掃了6個席次；衛冕軍阿根廷則成為南美洲僅存的球隊；而在大黑馬埃及遭到淘汰後，摩洛哥成為了非洲最後的希望。此外，隨著三個主辦國加拿大、墨西哥與美國在先前的賽程中先後落馬，北美洲球隊已經全數告別了本屆世界盃的舞台。隨著8強出爐，8強賽對戰組合也全數確認，上下半區將各自上演一場歐洲球隊的正面交鋒。值得注意的是，目前世界排名前4名的頂級強權——阿根廷、法國、西班牙與英格蘭皆如願殺進了8強。若四支強隊都能在下一輪順利過關，球迷將有機會在四強準決賽看到當今足壇最具看頭的夢幻對決。上半區7月10日 04:00｜法國 VS 摩洛哥7月11日 03:00｜西班牙 VS 比利時下半區7月12日 05:00｜挪威 VS 英格蘭7月12日 09:00｜阿根廷 VS 瑞士