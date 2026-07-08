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伊朗襲擊商船後 美國恢復石油制裁反制

荷姆茲海峽商船接連遇襲 航運風險升至最高警戒

美伊航運協議破裂 伊朗改變航道要求引發爭議

伊朗批美方違反備忘錄 揚言採取必要反制措施

美伊衝突持續升溫！在伊朗接連於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近攻擊商船後，美國政府宣布恢復對伊朗石油出口的制裁，撤銷先前允許伊朗出售原油的豁免措施。伊朗則強烈譴責華府違反雙方上月簽署的合作備忘錄（MOU），並警告將採取「一切必要措施」捍衛國家安全。根據CNBC報導，美國財政部（U.S. Treasury Department）7日宣布，正式撤銷對伊朗石油出口的制裁豁免。根據美方先前安排，相關豁免原本將持續至8月21日，內容包括允許伊朗原油出口至美國，以及部分交易可使用美元結算等措施，作為雙方上月就重啟荷姆茲海峽航運所達成臨時協議的一部分。一名美國官員表示，伊朗只有展現「良好行為」才能獲得相關利益。這名官員指出，伊朗近期在荷姆茲海峽的行動完全無法被美國接受，「他們的行為將付出代價」。美方此次恢復制裁，主因是本週荷姆茲海峽再度發生多起商船遇襲事件。根據由美軍主導的「聯合海事資訊中心」（Joint Maritime Information Center）通報，一艘液化天然氣運輸船、一艘超大型油輪及另一艘商船先後遭到攻擊。該中心已將荷姆茲海峽航運風險提升至「嚴重」（Severe）等級，警告往來船舶，伊朗進一步採取敵對行動的可能性極高。在上個月華盛頓與德黑蘭簽署重新開放荷姆茲海峽的臨時協議後，美國財政部原本已同意豁免對伊朗石油的制裁，期限至8月21日為止。該豁免條款允許美國進口伊朗原油，並允許以美元向德黑蘭支付款項等條文。當時，反對人士曾痛批該豁免案是美國對這個伊斯蘭共和國做出的重大讓步。做為與美國達成協議的一部分，伊朗當時承諾將確保船舶安全通過荷姆茲海峽。但德黑蘭之後卻改口要求各國船舶必須改走由伊朗控制的北側航道，並對仍行駛美軍保護、靠近阿曼沿岸航道的商船發動攻擊。海事風險分析公司Windward資深海事情資分析師博克曼（Michelle Wiese Bockmann）表示：「這是伊朗發動零星、具針對性軍事行動的一部分，旨在破壞南部走廊的穩定，並向那些拒絕透過北部走廊運送石油的波斯灣產油國發出警告。」由於伊朗在荷姆茲海峽中央的傳統航道佈設了水雷，目前多數船隻都在刻意繞道避開該區域。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，面對美國恢復制裁，伊朗外交部隨即發表聲明強烈譴責，批評華府此舉是「公然違反」雙方上月簽署的合作備忘錄。伊朗外交部表示，「伊朗認為美國政府必須對這次違反承諾的後果負起全部責任。」聲明並指控，美國近20天來無論直接行動，或透過以色列對黎巴嫩採取軍事行動，都已多次違反備忘錄中的相關條款，因此伊朗保留採取任何必要措施維護國家安全的權利。值得注意的是，伊朗發表上述聲明之際，美軍也同步展開對伊朗境內目標的空襲行動，以報復伊朗攻擊荷姆茲海峽附近商船。