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國家 FIFA 世界排名 阿爾及利亞 第 28 名 奧地利 第 24 名 約旦 第 63 名 維德角 第 67 名 埃及 第 29 名 瑞士 第 19 名

衛冕軍阿根廷在2026年美加墨世界盃四分之一決賽中成功淘汰瑞士，強勢挺進最終四強。隨著阿根廷一路過關斬將，外界開始將焦點轉向他們堪稱絕佳的絕佳籤表。根據統計，阿根廷本屆晉級四強之路所面對的對手，其賽前平均FIFA世界排名高達第38名，創下世界盃史上晉級四強球隊「對手平均排名最低」的新紀錄。事實上在今年小組賽階段，法國知名媒體RMC與《隊報》，就直言阿根廷籤表太好，在4強戰之前可能都不會遇到世界排名前10的頂級強隊，特別是在葡萄牙和哥倫比亞打平之後，此機率又更高了。而最終結果也是如此，阿根廷目前打過世界排名最高的球隊是奧地利，世界排名為24。阿根廷本屆世界盃從小組賽到淘汰賽，先後交手了6支球隊。根據MisterChip的資料指出，這6支球隊在世界盃開賽前的FIFA世界排名分別為：在這份晉級名單中，排名最高的對手僅是8強賽遭遇的瑞士（第19名），連一支世界前15名的頂級強權都沒有遇到。這6支球隊的平均FIFA排名為第38名，創下了世界盃歷史上所有晉級四強的球隊中，對手平均排名數字最高即實力排名最低的一次。這項罕見的數據引發球迷熱議，不少人認為阿根廷的衛冕之路在籤表上佔盡了極大優勢。這樣絕佳的籤運也反映在各大體育媒體的賽前預測中。在8強賽開打前，《The Athletic》在14位足壇專欄作家，在預測本屆四強名單時，全數將票投給了阿根廷，其他3隊都未受到如此看好，甚至連法國都被投了一票爆冷出局。回顧阿根廷這趟通往四強的旅程，唯一讓衛冕軍陷入苦戰的戰役，莫過於16強賽對陣非洲勁旅埃及。該場比賽阿根廷一度陷入0：2落後的絕境，當家球星梅西（Lionel Messi）還罰丟了12碼點球並有一次自由球中柱。所幸阿根廷在最後階段如夢初醒，靠著羅梅羅（Cristian Romero）、梅西以及恩佐（Enzo Fernández）在傷停補時第2分鐘的絕殺頭球，於短短13分鐘內連進3球，以3：2完成驚天逆轉。