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▲李珠珢昨日參加義賣活動，打扮很俏皮可愛。（圖／翻攝自IG@jinstaiwan）

李珠珢昨（7）日參加一場公益活動，拿出自己曾在球場上穿過的表演服「恐龍裝」義賣，只見死忠粉絲在台下拚命競標，最終這件恐龍裝賣到3.6萬元，讓李珠珢聽後吃驚的摀嘴，更90度鞠躬感謝買下這件衣服的資深女粉絲。李珠珢昨日以眼鏡品牌大使的身分，參加一場為流浪貓狗舉辦的公益活動，現場湧入破百粉絲應援，她還大跳三振舞炒熱氣氛。而主辦單位也抽出60名幸運粉絲，參加李珠珢私人物品的義賣活動。只見李珠珢拿出自己穿過的恐龍裝，笑說她曾穿著這件衣服跟其他女孩跳舞，有很多美好回憶，所以拿出來競標。拍賣時李珠珢更特地把衣服再套一次，讓恐龍裝充滿她的香味，吸引粉絲出價。最終這件恐龍裝被一名女粉絲買到，以3萬6千元的價格截標。李珠珢聽到數字時也很震驚，一度驚訝到摀住嘴巴，還跟女粉絲90度鞠躬道謝。據悉，該名女粉絲姓郝，是生意人，並不缺錢，過去為了支持李珠珢，也會飛到韓國看LG雙子隊的比賽，相當用心。除了恐龍裝外，女鐵粉昨日還有花1萬2千元標到李珠珢戴過的眼鏡，她說李珠珢是認真的好女孩，自己追了李珠珢很多年，出錢出力就是希望李珠珢知道，粉絲是她的最強後盾。李珠珢也感動直呼，謝謝粉絲一路力挺，如果沒有粉絲們的支持，她根本沒機會受邀參與任何活動。