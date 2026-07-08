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業者拖了3個月才通報食藥署

衛福部三天三套標準 「比毒油還流動」

中聯油脂油品驗出一級致癌物超標，業者卻延遲通報，致癌油已流入市面。對此，國民黨昨（7）日質疑衛福部下架標準三天三套，7/2僅下架原型油、7/4深夜改標準、7/7才全數下架232項，痛批標準比毒油還會流動；並要求衛福部公布完整時間軸、全面公開污染產品流向及檢驗結果，徹底檢討下架標準。國民黨團昨發文指出，中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」，超標整整4倍，1300公噸毒油流向泰山、福壽、福懋3大油廠，下游波及257家業者，連孩子的營養午餐都中鏢。業者四月就接獲通報，六月底才報食藥署，毒油在市面上整整流竄了3個月。國民黨團痛批衛福部，面對重大食安危機，下架標準卻一天一個樣：7/2只下架原型油，加工品「免驚」；7/4深夜轉彎，含20%以上才下架；7/7再度轉彎，232項全數下架，三天三套標準。衛福部長石崇良表示「這不是誤判」。國民黨團也質疑，如果不是誤判，前2天人民吃下肚的算誰的？如果標準一開始就對，為什麼3天要改3次？如果標準是錯的，誰該負責？食安管理靠的是科學與制度，不是輿論燒到哪、政策轉到哪，政府的標準比毒油還會流動，人民要怎麼安心把飯吃進嘴裡？國民黨團嚴正要求：一、衛福部完整公布事件時間軸，三個月的通報空窗，誰隱匿、誰失職，一個都不能放過；二、全數受污染產品流向、檢驗結果即時公開，不准再擠牙膏；三、檢討現行下架處理原則，標準一次講清楚，不要再讓人民當白老鼠。食安不是猜謎，人民不是白老鼠，該究責就究責，這句話原封不動還給賴總統。