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▲球王梅西（Lionel Messi）在絕境中的自我救贖，阿根廷在最後短短十多分鐘內連進3球，以3：2驚天逆轉埃及，挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）

梅西（Lionel Messi）罰丟點球的機率，恐怕比外界想像中還高！2026年美加墨世界盃16強戰，阿根廷迎戰埃及，梅西在第21分鐘獲得12碼球機會，卻遭埃及門將神勇撲出，也讓他寫下世界盃史上首位「單屆2度罰丟點球」的尷尬紀錄。更驚人的是，梅西世界盃生涯在非PK大戰情況下主罰8次十二碼，竟有4次失手，罰丟次數斷崖式領先其他球員。回顧本屆世界盃小組賽第二輪，阿根廷在對陣奧地利時，梅西就曾將一次12碼點球踢偏，所幸他隨後在比賽中梅開二度完成救贖。然而，這次在16強戰面對埃及再度失手，讓他成為了世界盃歷史上「首位在單屆世界盃中，兩次罰丟點球（不包含PK大戰）」的球員。賽後，向來沉穩的梅西也難掩失落與憤怒。他在受訪時直言：「我對自己罰丟點球感到非常生氣，也氣惱自己罰球的方式，因為我覺得如果我罰進了那顆點球，整場比賽的走勢就會完全不同。」這顆被撲出的點球，不僅讓梅西寫下單屆兩次失手的紀錄，更刷新了他在世界盃整體的「十二碼魔咒」數據。根據數據統計，梅西在世界盃生涯（不含PK大戰）已經累積了8次主罰點球的紀錄，這讓他正式超越了英格蘭神鋒哈里·凱恩（Harry Kane，7罰6中），成為世界盃史上主罰點球次數最多的球員。然而，在這8次主罰中，梅西竟然罰丟了高達4次！這4次失手分別發生在：2018年面對冰島、2022年面對波蘭，以及2026年本屆面對奧地利與埃及。自1966年世界盃有詳細數據統計以來，梅西的失點次數至少是其他所有球員的兩倍以上。事實上，在世界盃漫長的歷史中，除了迦納傳奇前鋒阿薩莫阿·吉安（Asamoah Gyan）曾有過2次失點的慘痛經歷外，其餘球員最多也只罰丟過1次。若將範圍擴大到整個阿根廷國家隊生涯，梅西在非PK大戰的情況下一共主罰過32次點球，其中有7次未能罰進，而這7次當中有高達4次出現在壓力最大的世界盃賽場上。這位幾乎拿遍了足壇所有榮譽的超級球王，似乎始終難以徹底擺脫世界盃的十二碼魔咒。