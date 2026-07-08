巴威颱風步步逼近台灣！巴威颱風目前路徑以朝西北西轉西北方向前進，中央氣象署最快在明（9）日發布海上、陸上颱風警報。根據氣象專家林得恩表示，目前巴威颱風暴風侵襲機率，「宜蘭、台北、新北、基隆及桃園」等縣市已突破90%，警戒區域和先前相比明顯擴大。林得恩表示，巴威颱風將於明日開始逐漸北轉，中心在周五、周六（10、11日）最接近台灣，有可能到來豪雨至大豪雨等級（或以上）的累積降雨發生。
巴威颱風警戒範圍擴大！北北基桃暴風侵襲率破90%
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，目前巴威颱風暴風侵襲機率，花蓮以北以及苗栗以北地區均在80%以上，其中「宜蘭、台北、新北、基隆及桃園」等地區，颱風暴風侵襲機率更在90%以上，警戒區域與先前比較，有明顯擴大趨勢。
針對巴威颱風強度變化，林得恩分析，其循著太平洋高壓的西側邊緣前進，步步逼近台灣陸地，在周六（11日）前，均維持在強烈颱風之姿；周六後，由於乾空氣逸入、垂直風切增大，以及台灣地形破壞等因素，颱風強度將降為中度颱風；周日（12日）清晨，在上了中國陸地沒多久後，就再降為輕度颱風，巴威的生命也就即將進入尾聲。
巴威颱風即將北轉！周五、周六最接近台灣：下到紫爆
針對巴威颱風最新動態，林得恩解釋，在目前環境駛流場導引下，巴威颱風路徑上持續以朝「西北西轉西北方向」前進；預估將在明（9）日前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。
林得恩評估，周五、周六（10、11日）颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨風雨影響也將是最為顯著時段，山區降雨將會非常集中且顯著，評估會有豪雨至大豪雨等級（或以上）的累積降雨發生。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，目前巴威颱風暴風侵襲機率，花蓮以北以及苗栗以北地區均在80%以上，其中「宜蘭、台北、新北、基隆及桃園」等地區，颱風暴風侵襲機率更在90%以上，警戒區域與先前比較，有明顯擴大趨勢。
針對巴威颱風最新動態，林得恩解釋，在目前環境駛流場導引下，巴威颱風路徑上持續以朝「西北西轉西北方向」前進；預估將在明（9）日前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。
林得恩評估，周五、周六（10、11日）颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨風雨影響也將是最為顯著時段，山區降雨將會非常集中且顯著，評估會有豪雨至大豪雨等級（或以上）的累積降雨發生。
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