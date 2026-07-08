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巴威颱風警戒範圍擴大！北北基桃暴風侵襲率破90%

花蓮以北以及苗栗以北地區均在80%以上，其中「宜蘭、台北、新北、基隆及桃園」等地區，颱風暴風侵襲機率更在90%以上，警戒區域與先前比較，有明顯擴大趨勢。

▲根據氣象署8日2時發布「120小時颱風暴風侵襲機率」資料，宜蘭、台北、新北、基隆及桃園」等縣市，颱風暴風侵襲機率皆突破90%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲巴威颱風目前路徑以朝西北西轉西北方向前進，中央氣象署最快在明（9）日發布海上、陸上颱風警報。（圖／林老師氣象站）

巴威颱風即將北轉！周五、周六最接近台灣：下到紫爆

周五、周六（10、11日）颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨風雨影響也將是最為顯著時段，山區降雨將會非常集中且顯著，評估會有豪雨至大豪雨等級（或以上）