強烈颱風猛獸巴威最新預測路徑，即將在明（9日）準備要北轉，往台灣東北海域前進，預計周五（10日）、周六（11日）距離台灣最近，雖然登陸機會較低，但龐大的暴風圈還是會碰觸到半個台灣的陸地帶來風雨影響。中央氣象署預估最快明天發布海上警報、晚間發布陸上警報，風雨最猛地區則是包括中部以北地區以及宜蘭、花蓮，雨勢都是下到紫爆等級，請民眾務必及早做好防颱準備。
巴威颱風路徑「周四關鍵北轉」！氣象署最快明晚發陸上警報
氣象署最新觀測，巴威颱風未來大致會先以偏西移動，到了周四晚間會有比較明顯的北轉，接著持續往台灣東北角海域前進，周五、周六距離台灣最近，氣象署預估最快明天發布海上警報、晚間陸上警報。
許多人都擔心風雨影響及颱風中心會不會登陸，氣象署表示：有一小部分模式預測是從東北角擦上去，但大部分模式都是東北海域通過，但是因為巴威颱風強度、暴風圈範圍太大，就算不登陸，包括中部以北、宜蘭、花蓮風雨感受都還是會蠻明顯。
巴威暴風圈週五晚觸陸「掃1/2台灣」！中部以北、宜花地區風雨最猛烈
氣象粉專「天氣風險公司」也分析，巴威颱風預估明天起就會陸續發布海上、陸上颱風警報，各地雲量開始增加，午後南部有局部短暫雷陣雨，晚間起桃園以北降雨機率就會逐漸提高。到了周五、周六是台灣風雨最顯著時刻，巴威颱風中心將從東北方海面掠過後進入北部海面。
「天氣風險公司」說，周五晚間巴威颱風暴風圈開始碰觸台灣，由於暴風圈範圍廣大，除南部外，幾乎全台都有機會進入7級暴風圈範圍，各地都有風雨，中部以北及宜蘭、花蓮地區風雨感受最為明顯。提醒民眾，巴威來襲期間影響最明顯區域就是中部以北及宜花地區，請務必及早做好防颱準備，不可掉以輕心。
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氣象署最新觀測，巴威颱風未來大致會先以偏西移動，到了周四晚間會有比較明顯的北轉，接著持續往台灣東北角海域前進，周五、周六距離台灣最近，氣象署預估最快明天發布海上警報、晚間陸上警報。
許多人都擔心風雨影響及颱風中心會不會登陸，氣象署表示：有一小部分模式預測是從東北角擦上去，但大部分模式都是東北海域通過，但是因為巴威颱風強度、暴風圈範圍太大，就算不登陸，包括中部以北、宜蘭、花蓮風雨感受都還是會蠻明顯。
氣象粉專「天氣風險公司」也分析，巴威颱風預估明天起就會陸續發布海上、陸上颱風警報，各地雲量開始增加，午後南部有局部短暫雷陣雨，晚間起桃園以北降雨機率就會逐漸提高。到了周五、周六是台灣風雨最顯著時刻，巴威颱風中心將從東北方海面掠過後進入北部海面。
「天氣風險公司」說，周五晚間巴威颱風暴風圈開始碰觸台灣，由於暴風圈範圍廣大，除南部外，幾乎全台都有機會進入7級暴風圈範圍，各地都有風雨，中部以北及宜蘭、花蓮地區風雨感受最為明顯。提醒民眾，巴威來襲期間影響最明顯區域就是中部以北及宜花地區，請務必及早做好防颱準備，不可掉以輕心。
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