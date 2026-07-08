中東局勢再度升溫，伊朗7日攻擊一艘行經荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近的卡達液化天然氣運輸船，引發市場對全球能源供應的憂慮，國際油價應聲大漲逾3%。隨後，美國宣布恢復對伊朗石油出口制裁，油價盤後進一步擴大漲幅。
國際指標布蘭特原油（Brent）期貨8日收盤上漲3%，收每桶74.16美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨則上漲2.8%，收每桶70.44美元。
卡達譴責伊朗襲擊 荷姆茲海峽再傳商船遇襲
根據CNBC報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）表示，伊朗攻擊了卡達液化天然氣運輸船「Al Rekayyat」號，當時該船正航經荷姆茲海峽附近海域。
安薩里發表聲明譴責伊朗，要求德黑蘭立即停止一切危害區域安全及威脅國際航運安全的行為，並強調卡達將追究伊朗此次攻擊所衍生的一切法律責任及損害。
在卡達證實事件前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早已通報，一艘油輪在阿曼利馬角（Limah）東方約8浬處遭不明飛行物擊中，引發船體起火。
UKMTO隨後再發布另一份事故通報指出，另一艘行經荷姆茲海峽的油輪也疑似遭到不明飛行物攻擊，船體結構可能受損，目前正進一步調查事故原因。
停火協議再受考驗 市場憂能源供應風險升高
荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約承擔全球20%的石油運輸量，因此任何軍事衝突都可能立即牽動國際能源市場。
市場分析認為，此次攻擊事件再次凸顯美伊雖已簽署臨時停火協議，但局勢依舊脆弱。美國與伊朗上月才簽署合作備忘錄（MOU），希望在近4個月的衝突後推動永久停火與後續談判，但近期荷姆茲海峽接連發生商船遇襲事件，已讓外界質疑協議能否持續維持。
美國恢復制裁 油價盤後漲幅進一步擴大
更令市場擔憂的是，美國政府隨後宣布撤銷原本允許伊朗出售石油的豁免措施，恢復對伊朗石油出口制裁，刺激油價在盤後交易進一步急升。
盤後交易中，布蘭特原油一度再漲5.6%，來到每桶76.04美元；WTI原油也上漲5.4%，至每桶72.25美元。
一名美國官員表示，川普（Donald Trump）政府始終強調，美伊合作備忘錄屬於「以表現為基礎」（performance-based）的協議，伊朗若違反承諾，美方將立即採取相應措施。
分析：美伊仍有降溫誘因 油市後續緊盯荷姆茲情勢
德國貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）則指出，目前荷姆茲海峽局勢仍充滿不確定性，但雙方最終仍有理由避免衝突持續擴大。
他分析，對美國總統川普而言，在11月國會期中選舉前，維持低油價有助於降低通膨壓力；而伊朗革命衛隊則希望透過解除制裁獲得更多石油收入，因此雙方仍存在推動局勢降溫的共同利益。
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卡達譴責伊朗襲擊 荷姆茲海峽再傳商船遇襲
根據CNBC報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）表示，伊朗攻擊了卡達液化天然氣運輸船「Al Rekayyat」號，當時該船正航經荷姆茲海峽附近海域。
安薩里發表聲明譴責伊朗，要求德黑蘭立即停止一切危害區域安全及威脅國際航運安全的行為，並強調卡達將追究伊朗此次攻擊所衍生的一切法律責任及損害。
在卡達證實事件前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早已通報，一艘油輪在阿曼利馬角（Limah）東方約8浬處遭不明飛行物擊中，引發船體起火。
UKMTO隨後再發布另一份事故通報指出，另一艘行經荷姆茲海峽的油輪也疑似遭到不明飛行物攻擊，船體結構可能受損，目前正進一步調查事故原因。
停火協議再受考驗 市場憂能源供應風險升高
荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約承擔全球20%的石油運輸量，因此任何軍事衝突都可能立即牽動國際能源市場。
市場分析認為，此次攻擊事件再次凸顯美伊雖已簽署臨時停火協議，但局勢依舊脆弱。美國與伊朗上月才簽署合作備忘錄（MOU），希望在近4個月的衝突後推動永久停火與後續談判，但近期荷姆茲海峽接連發生商船遇襲事件，已讓外界質疑協議能否持續維持。
美國恢復制裁 油價盤後漲幅進一步擴大
更令市場擔憂的是，美國政府隨後宣布撤銷原本允許伊朗出售石油的豁免措施，恢復對伊朗石油出口制裁，刺激油價在盤後交易進一步急升。
盤後交易中，布蘭特原油一度再漲5.6%，來到每桶76.04美元；WTI原油也上漲5.4%，至每桶72.25美元。
一名美國官員表示，川普（Donald Trump）政府始終強調，美伊合作備忘錄屬於「以表現為基礎」（performance-based）的協議，伊朗若違反承諾，美方將立即採取相應措施。
分析：美伊仍有降溫誘因 油市後續緊盯荷姆茲情勢
德國貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）則指出，目前荷姆茲海峽局勢仍充滿不確定性，但雙方最終仍有理由避免衝突持續擴大。
他分析，對美國總統川普而言，在11月國會期中選舉前，維持低油價有助於降低通膨壓力；而伊朗革命衛隊則希望透過解除制裁獲得更多石油收入，因此雙方仍存在推動局勢降溫的共同利益。
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