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在八強賽事結束後，賽程還將迎來幾次重要的休兵日（以下為台灣時間）

7月14日： 準決賽前夕的休兵日。準決賽預計於7月14日與15日進行。





準決賽前夕的休兵日。準決賽預計於7月14日與15日進行。 7月17日、18日： 這是為期兩天的長休兵日，主要目的是讓晉級決賽的兩支隊伍，能有更充足的時間恢復體能與演練戰術。





這是為期兩天的長休兵日，主要目的是讓晉級決賽的兩支隊伍，能有更充足的時間恢復體能與演練戰術。 7月19日： 進行季軍戰。





進行季軍戰。 7月20日： 2026年世界盃總冠軍戰，將於紐約/紐澤西的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）盛大點燃戰火。





▲2026年世界盃冠軍戰將於台灣時間7月20日，在位於紐約/紐澤西的大都會人壽體育場（MetLife Stadium，圖）盛大點燃戰火，見證新一代世界冠軍的誕生。（圖／美聯社／達志影像）

為何世界盃今天沒有比賽？2026年美加墨世界盃自開踢以來賽程密集，天天都有多場賽事登場，但隨著16強淘汰賽全部結束，本屆賽事正式進入8強前休兵日，7月9日也成為開賽以來首個完全沒有比賽的日子。這並非臨時停賽，而是FIFA為了讓晉級球隊恢復體能、跨城市移動與備戰淘汰賽所安排的正常賽程空檔，接下來4強與決賽前也仍會有休兵日。簡單來說，今天沒有比賽的原因，是因為本屆世界盃已經正式進入了最終的衝刺階段。目前賽事僅剩下最後的8強球隊，距離台灣時間為7月20日的冠軍戰，整個賽事只剩下7場比賽，包含季軍戰則為8場。為了確保比賽的品質，並給予球隊必要的恢復時間，FIFA必須將剩餘的賽事拉開間距。這項安排在本屆擴編為48隊的新賽制中顯得尤為重要。由於增加了一輪32強淘汰賽，任何一支能夠闖進決賽的球隊，都必須在短時間內踢滿8場高強度的比賽。再加上本屆賽事由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，球隊必須面對橫跨北美大陸的長途飛行，以及嚴酷的夏季氣候考驗，因此這些休兵日對於球員的體能恢復與戰術準備來說，絕對是不可或缺的。短暫的休息過後，世界盃將迎來更加令人精彩的8強賽事。賽事將於台灣時間7月10日至7月13日陸續展開，為球迷帶來更高張力的對決。當世界盃的喧囂落幕後，全球足球日曆將迅速恢復常態。歐洲各大俱樂部賽事將展開資格賽，主要國內聯賽則預計在8月中下旬重啟；而在美國，短暫停擺的美國職業足球大聯盟（MLS）也將在7月中旬（16日、17日）重燃戰火。