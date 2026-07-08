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▲2026世界盃16強淘汰賽，埃及率先破網，易卜拉欣（Yasser Ibrahim）把握隊友傳球，頭槌破網。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿根廷差點輸埃及，最終靠著兩次邊路傳中頭球與一次邊路製造混亂死裡逃生。（圖／美聯社／達志影像）

在2026世界盃16強淘汰賽中，阿根廷（Argentina）以3：2驚險逆轉埃及（Egypt）。球王梅西（Lionel Messi）在聽到終場哨響後激動落淚，有如死裡逃生。儘管上演了史詩級的絕地大反攻，但這場比賽也徹底暴露了衛冕軍在戰術與陣容上的隱憂。面對紀律稍微好一點的非洲球隊，他們就陷入苦戰，邊路缺乏破壞力以及防守問題浮現，後續賽成碰上歐洲球隊，恐怕面臨出局危機。阿根廷在16強賽踢得險象環生，戰術上完敗給埃及。中路滲透完全打不進去，連續兩場淘汰賽面對非洲球隊（上一場對維德角，此役對埃及），都被對手充沛的跑動與強硬防守打得滿頭包。比賽後段阿根廷只能放棄中路，靠著兩邊拉開傳中硬砸。梅西賽後接受委內瑞拉記者採訪時也坦言：「當時中路太擁擠了，對方囤積了大量防守兵力，導致我們很難在防線夾縫中找到傳球空間。當勞塔羅（Lautaro Martinez）上場後，由於我們有了兩名9號位球員，中路防守被進一步吸引，變得更加密集。所以我試著去邊路尋找空間，而且我們也確實成功了。」：阿根廷此役開局中場極度不順，帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與恩佐（Enzo Fernandez）屢屢失位，且陣中缺乏真正的左邊鋒。進攻只能極度仰賴左後衛塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）前插，導致後防空虛。埃及的第一個進球，正是由阿提亞（Marwan Attia）從阿根廷左路傳中，讓185公分的亞塞爾（Yasser Ibrahim）力壓175公分的利桑德羅（Lisandro Martinez）頭球破網。：除了左路問題，阿根廷的防線面對埃及反擊時顯得極為脆弱。埃及的哈桑（Hassan）在下半場猶如入無人之境，在右路連續走外線突破橫傳，輕鬆為齊科（Mostafa Zico）送上助攻，一度將比分擴大至2：0。：面對埃及從4141變陣至532甚至541的高位防守與鐵桶陣，阿根廷引以為傲的中路短傳滲透徹底失靈。球員只能頻頻回撤背身拿球，難以面向球門組織有效攻勢。：梅西在比賽第21分鐘錯失了本屆世界盃的第2顆點球，他慣常主罰的半高球被埃及門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）雙手拍出，這讓球隊一度陷入0：2的絕望深淵。梅西在世界盃的12碼罰球表現其實並不好，大部分都是在卡達世界盃踢進的，阿根廷陣中目前罰球最穩的應該是麥卡利斯特（Alexis Mac Allister），但球隊出於名氣、對王牌的信心和化學反應，應該不會換人主踢。儘管過程跌跌撞撞，但梅西依舊展現了無可取代的價值。在球隊0：2落後時，他彷彿回到了10年前，頻頻在外線人球分過。第79分鐘，他在邊路傳中助攻庫提·羅梅羅（Cristian Romero）頭球破網，送出世界盃史上最多的第9次助攻；第84分鐘，他在混戰中凌空抽射破門，攻入世界盃生涯第21球，總進球數正式超越馬拉度納（Diego Maradona）與比利（Pele）的總和。加上恩佐在第92分鐘接獲勞塔羅套邊傳中的絕殺頭球，阿根廷最終靠著兩次邊路傳中頭球與一次邊路製造混亂死裡逃生。賽後阿根廷全隊將梅西拋向空中慶祝，慶幸球隊挺過了這場堪稱災難的戰局。