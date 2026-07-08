我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標一事，是下游廠商南僑油脂自主檢驗出苯駢芘不符規定，於6月10日向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，然北市衛生局昨卻以未在發現問題第一時間主動向衛生局通報開罰300萬。立法院長韓國瑜嫡系子弟兵林佳新開炮，直呼台北市長蔣萬安的北市府開罰是白癡行為，反正別檢驗別當吹哨者就沒事，痛斥愚昧的行政體系，更支持南僑行政救濟。林佳新說，他真覺得蔣萬安的台北市政府配合衛福部開罰南僑三百萬是白癡行為！依法有據，但依法也能只開罰中聯油，更何況對那些依法要檢驗善盡把關職責的下游廠商不檢驗不通報就沒事的業者你們怎麼開罰？林佳新直呼，包括各級學校單位跟下游廠商未善盡把關職責你們怎麼開罰？反正別檢驗別當吹哨者就沒事，那跟衛福部第一時間的隱瞞有啥不同？再說一次南僑可以跟衛福部一樣裝聾作啞，但他是下游廠商善盡檢驗職責加退貨不加工已經很了不起，有問題的是中聯油延遲通報跟衛福部選擇第一時間幫忙隱匿！林佳新說，南僑食品已經是很了不起的作為了。「我們站出來是為了對抗這不公不義的一切，而不是看你們一句依法行政帶過一切，惡者免懲，不接受人情壓力請托的吹哨者倒要受罰這什麼狗屁公平正義？」「愚昧的行政體系」，林佳新說，他就問比例原則，根據食安法各級單位下游廠商都要確保善盡把關，那些裝聾作啞不把關的怎麼開罰？全力支持南僑行政救濟。