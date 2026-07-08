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▲安東內拉不只是天王嫂，更是超市千金，生完3胎身材還是超辣。（圖／安東內拉IG@antonelaroccuzzo）

▲梅西與安東內拉育有3個寶貝兒子。（圖／安東內拉IG@antonelaroccuzzo）

阿根廷當代球王梅西（Lionel Messi）今（8）日在世界盃比賽中，以3:2的成績逆轉勝，踢贏埃及。而梅西的愛情故事也受到關注，他9歲就愛上老婆安東內拉·羅庫佐（Antonela Roccuzzo），兩人生下3個小孩並在2017年結婚。而安東內拉不僅是足球界的「天王嫂」，她本人也是連鎖超市的千金，大學時還曾就讀牙醫系，差點當上醫生。安東內拉是梅西童年好友盧卡斯·斯卡利亞（Lucas Scaglia）的表妹，盧卡斯過去和梅西都是當地的少年足球俱樂部（Grandoli）的成員，安東內拉因為盧卡斯的關係，與9歲的梅西有了交集，成為青梅竹馬。據說當時梅西為了去盧卡斯家玩，練習時超級拚命，一點也不想拖到下課時間，就是為了跟安東內拉見面。可惜梅西為了治療侏儒症，加入巴塞隆納足球俱樂部，13歲就和家人搬到西班牙定居，安東內拉則留在阿根廷繼續升學，兩人只能靠書信、電話聯絡。而安東內拉的爸爸是阿根廷羅薩里奧（Rosario）當地連鎖超市「Único」的老闆，因此她從小家境就很不錯，是標準的千金小姐。聰明的安東內拉也很喜歡念書，曾考上當地最好的學校國立羅薩里奧大學（Universidad Nacional de Rosario, UNR）就讀牙醫系，一度想成為醫生；但她後來因興趣轉變，才改就讀社會傳播學系，畢業後也愛相隨跟著梅西一起四處征戰，成為他的最強後盾。據了解，兩人正式交往是在2005年，當時安東內拉因為閨密車禍身亡遭遇嚴重心理打擊，情緒崩潰，梅西得知情況後，直接向球隊請假，飛回阿根廷陪伴她，這讓安東內拉感動不已，因此確立戀愛關係。梅西之後陸續跟安東內拉陸續生下2個兒子，並在2017年正式舉辦盛大婚禮。據說當時梅西曾在婚禮上浪漫告白：「我所有的榮耀都比不過喜歡她21年，我最幸福的事不是踢進多少球，而是9歲喜歡的女人一直在我身邊。」婚後兩人又迎來第3個小孩的出生，感情超級幸福甜蜜。而安東內拉也有自己的事業，她2016年左右，與阿根廷知名鞋履品牌Ricky Sarkany簽下模特兒合約，成為代言人，近年則靠自己名媛、網紅的身分，與國際瑜珈運動品牌Alo Yoga、精品巨頭Louis Vuitton、Dior 以及美妝品牌Guerlain都有深度合作，更成為運動大廠Adidas代言人之一，IG有4073萬粉絲追蹤，人氣非常高。