（09：18新增分科測驗延期時間）

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Q1：巴威颱風是20年來最強的颱風嗎？

如果是指「颱風強度」，那目前還不是

但如果是指「颱風範圍」，巴威目前的350公里暴風半徑，的確是近25年來「有發警報」的颱風裡最大的

▲巴威颱風不是近20年來最強颱風，但如果是「範圍」來看，巴威目前的350公里暴風半徑，的確是近25年來「有發警報」的颱風裡最大的。（圖/台灣颱風論壇臉書）

Q2：巴威颱風會變成西北颱嗎？還是會登陸台灣？

颱風走西北颱路線，和颱風直襲登陸宜蘭，其實影響根本是差不多的，還是及早做好防颱準備比較重要。

Q3：巴威颱風來襲各地風雨如何？

北部、宜蘭、花蓮因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯，預估降雨達到紫爆等級

▲中央氣象署表示，巴威颱風對中部以北、宜花地區帶來豪雨以上等級的降雨，南部地區降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

Q4：周五、周六會停班停課嗎？

桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%的機率

基本上周五下午起、周六全天北部地區停班停課機率真的非常高

▲氣象署最新「各城市120小時暴風侵襲率」，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%的機率，周五、周六停班停課機率大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

Q5：巴威颱風走後有西南氣流嗎？周日天氣如何？

目前看起來是沒有

Q6：巴威颱風來飛機可以飛嗎？

理論上周五下半天及周六整天，航班應該都會被影響

Q7：分科測驗遇到颱風延期到何時？

大考中心今（8）日上午宣布，延期到7月13（一）、14日（二）考試。