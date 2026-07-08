（09：18新增分科測驗延期時間）強烈颱風巴威持續往西行，預計周四（9日）開始路徑北轉，往台灣東北海域前進通過，龐大的暴風圈即便沒有登陸台灣，也將帶來劇烈的風雨。《NOWNEWS》特別整理民眾最關心的7大問題，包括禮拜五會停班停課嗎、分科測驗延期到何時、各地風雨狀況、颱風會登陸嗎等，結合氣象粉專「台灣颱風論壇」的專業回應、中央氣象署及大考中心官方說法，讓民眾一文看懂這次強颱巴威所帶來的影響。
Q1：巴威颱風是20年來最強的颱風嗎？
A：「台灣颱風論壇」提到，如果是指「颱風強度」，那目前還不是，以巴威自生成以來的巔峰強度，為近中心最大風速每秒60公尺，現階段只是追平今年第4號颱風「辛樂克」，並列今年西北太平洋最強颱風。但如果是指「颱風範圍」，巴威目前的350公里暴風半徑，的確是近25年來「有發警報」的颱風裡最大的，但暴風半徑大小和颱風本身強度，並沒有直接關係，但綜合這次巴威的強度及範圍，侵台時當下「感受」的話，那的確有可能是近年最令人印象深刻的颱風之一。
Q2：巴威颱風會變成西北颱嗎？還是會登陸台灣？
A：「台灣颱風論壇」說，所謂西北颱是颱風中心由彭佳嶼至基隆之間海域通過，以最新預報來看，巴威從宜蘭陸地至北部近海登陸通過機率最高，因此巴威的確有機會達成這個定義，登陸當然還是會有機會。不過數不清的案例已經證明，颱風走西北颱路線，和颱風直襲登陸宜蘭，其實影響根本是差不多的，還是及早做好防颱準備比較重要。
Q3：巴威颱風來襲各地風雨如何？
A：氣象署表示，北部、宜蘭、花蓮因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯，預估降雨達到紫爆等級；台中以北平地雨勢也要留意，山區部分，苗栗、新竹、桃園、新北山區要防豪雨以上降雨，並注意坍方、落石、溪水暴漲及道路中斷風險；南部地區平地雨勢相對北部較緩和，降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風，周六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。
Q4：周五、周六會停班停課嗎？
A：根據氣象署最新「各城市120小時暴風侵襲率」，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%的機率，南部地區則是43%至60%不等，若路徑沒有太大改變，基本上周五下午起、周六全天北部地區停班停課機率真的非常高，中部地區則要看風雨是否有達標，最終都要看各縣市政府周四晚間宣布，請民眾隨時留意消息。
Q5：巴威颱風走後有西南氣流嗎？周日天氣如何？
A：「台灣颱風論壇」提到，目前看起來是沒有，預測來看，颱風北上登陸中國，遠離台灣時，台灣上空的確會暫時轉一兩天的偏南風，水氣會增多，因此周日至下周一，南部會稍微多雨一兩天，但完全沒有到西南氣流等級的訊號，不需要太緊張。
Q6：巴威颱風來飛機可以飛嗎？
A：「台灣颱風論壇」表示，理論上周五下半天及周六整天，航班應該都會被影響，但如果航空公司敢飛的話就會飛，不敢飛就不會飛。
Q7：分科測驗遇到颱風延期到何時？
115學年度分科測驗將於7月11日、12日正式登場，但強烈颱風巴威持續逼近台灣，教育部長鄭英耀日前證實確定分科測驗因颱風延期，大考中心今（8）日上午宣布，延期到7月13（一）、14日（二）考試。
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A：「台灣颱風論壇」提到，如果是指「颱風強度」，那目前還不是，以巴威自生成以來的巔峰強度，為近中心最大風速每秒60公尺，現階段只是追平今年第4號颱風「辛樂克」，並列今年西北太平洋最強颱風。但如果是指「颱風範圍」，巴威目前的350公里暴風半徑，的確是近25年來「有發警報」的颱風裡最大的，但暴風半徑大小和颱風本身強度，並沒有直接關係，但綜合這次巴威的強度及範圍，侵台時當下「感受」的話，那的確有可能是近年最令人印象深刻的颱風之一。
A：「台灣颱風論壇」說，所謂西北颱是颱風中心由彭佳嶼至基隆之間海域通過，以最新預報來看，巴威從宜蘭陸地至北部近海登陸通過機率最高，因此巴威的確有機會達成這個定義，登陸當然還是會有機會。不過數不清的案例已經證明，颱風走西北颱路線，和颱風直襲登陸宜蘭，其實影響根本是差不多的，還是及早做好防颱準備比較重要。
Q3：巴威颱風來襲各地風雨如何？
A：氣象署表示，北部、宜蘭、花蓮因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯，預估降雨達到紫爆等級；台中以北平地雨勢也要留意，山區部分，苗栗、新竹、桃園、新北山區要防豪雨以上降雨，並注意坍方、落石、溪水暴漲及道路中斷風險；南部地區平地雨勢相對北部較緩和，降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風，周六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。
A：根據氣象署最新「各城市120小時暴風侵襲率」，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%的機率，南部地區則是43%至60%不等，若路徑沒有太大改變，基本上周五下午起、周六全天北部地區停班停課機率真的非常高，中部地區則要看風雨是否有達標，最終都要看各縣市政府周四晚間宣布，請民眾隨時留意消息。
A：「台灣颱風論壇」提到，目前看起來是沒有，預測來看，颱風北上登陸中國，遠離台灣時，台灣上空的確會暫時轉一兩天的偏南風，水氣會增多，因此周日至下周一，南部會稍微多雨一兩天，但完全沒有到西南氣流等級的訊號，不需要太緊張。
Q6：巴威颱風來飛機可以飛嗎？
A：「台灣颱風論壇」表示，理論上周五下半天及周六整天，航班應該都會被影響，但如果航空公司敢飛的話就會飛，不敢飛就不會飛。
Q7：分科測驗遇到颱風延期到何時？
115學年度分科測驗將於7月11日、12日正式登場，但強烈颱風巴威持續逼近台灣，教育部長鄭英耀日前證實確定分科測驗因颱風延期，大考中心今（8）日上午宣布，延期到7月13（一）、14日（二）考試。
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