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世界盃足球賽（FIFA World Cup）開踢後，越南政府持續加強取締非法賭博。越南警方8日宣布，近日破獲兩個「規模極大」的地下運動博彩集團，涉案金額累計高達1.33億美元（約新台幣42.8億元），並逮捕85名涉案人士。根據法新社報導，越南胡志明市警方發布聲明指出，警方於6月底同步展開突襲行動，鎖定兩個「運作規模異常龐大」、「層級分明且管控嚴密」的大型非法賭博網路。調查指出，自去年10月以來，兩個集團累積非法交易金額估計達1.33億美元，成為近期越南破獲規模最大的地下博彩案件之一。警方表示，集團主嫌供稱，他們向位於柬埔寨的人士取得所謂的「總代理」（Master）的主簽賭帳號，再層層拆分成多個代理帳號及會員帳號，透過網路提供給越南境內賭客下注，形成完整的地下博彩系統。越南法律目前禁止網路賭博，但地下博彩市場長年活躍，尤其每逢世界盃、歐洲國家盃等大型國際體育賽事期間，非法運動博彩案件更明顯增加，因此政府往往會展開大規模掃蕩。越南公安部上週也公布最新執法成果，指出世界盃開賽前20天內，全國警方已查獲73起非法賭博案件，共逮捕346名涉嫌非法賭博及足球簽賭的嫌犯。越南公安部官員裴俊英（Bui Tuan Anh）表示，這些案件涉及的資金高達數兆越南盾，折合數億美元，顯示非法運動博彩規模相當驚人。本屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，決賽預計將於7月19日（台灣時間20日）登場。隨著賽事進入後半段，越南警方表示，將持續加強打擊地下賭博及跨境博彩犯罪，防止非法資金流動進一步擴大。