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網友狠酸：11年迴力鏢飛回來了

藍營怒質疑：無人下台負責？

中聯油脂油品驗出一級致癌物超標，業者卻延遲通報，1300公噸致癌油已流入市面，引發社會高度關注食安問題。事件延燒之際，社群媒體Threads上有網友翻出民進黨在2014年混油風暴期間製播的2支食安宣傳廣告，廣告結尾打出「做不好就換掉」的標語，對照如今眼前局面，國民黨團也轉發廣告內容怒轟，致癌油風暴無人下台負責？民進黨要不要看看自己過去說過什麼？近期致癌油風波延燒，食藥署起初僅公開部分受影響廠商名單，遭輿論和在野黨砲轟。如今網友回顧民進黨過去2支廣告，皆於2014年10月24日釋出，片長各20秒，主題分別鎖定「小吃攤篇」與「媽媽篇」。前者藉小吃攤業者之口，道出食安風暴下業者對顧客的愧疚；後者則以母親視角出發，訴說身為家長對孩子安全把關失守的無力感。值得注意的是，2支影片均隱含對當時國民黨政府食安治理不力的批判，片尾除打上「做不好就換掉」的標語外，也放上國民黨黨徽作為訴求對象。時隔十餘年，台灣再度爆發食用油風波，不少網友湧入這2支影片的Threads和YouTube留言區，狠酸「雙標黨超好笑」、「應該很快就會鎖成私人影片了」、「民進黨這個局佈了11年」、「2026來看迴力鏢」、「超大迴力鏢」、「回來朝聖」、「打臉民進黨的永遠是過去的民進黨」等。而針對這2支影片，國民黨團也轉發並痛批，致癌油風暴，賴清德無人下台負責？民進黨要不要看看自己過去說過什麼？