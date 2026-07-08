巴威颱風路徑持續朝西北方向移動，可能將於明（9）日北轉朝台灣附近逼近。根據氣象專家吳聖宇表示，各國模式預測高度一致，預測巴威颱風越來越往台灣陸地越來越近，有機會成「正港西北颱」路徑，並有可能因地形作用導致路徑擺動而登陸。吳聖宇預估，儘管颱風路徑尚未完全確定，仍會對台灣造成極大威脅，本次風雨影響最嚴重地區，將會落在迎風面「中北部、東北部地區」，將有長時間且持續性的強風豪雨，建議民眾趕緊做好防颱準備。
巴威最新路徑！AI、各國模式開始接近：颱風有機會登陸台灣
氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，針對各國模式對於巴威颱風路徑預測，過去一天明顯可見傳統物理模式穩如泰山沒有變動，反而是AI調整預報逐漸往西調整，向傳統物理模式預報靠攏。兩邊對於未來3～5天綜觀環境場預報非常相近，對於10日之後太平洋高壓的西伸趨勢已經相當一致，因此預報後期的巴威路徑，已經都指向浙江一帶，並且比先前更深入華東內陸區域。
吳聖宇分析，昨日起AI預報修正對巴威的範圍預估，路徑上逐漸向西、向南修正，慢慢向傳統物理模式預測結果靠攏。不過兩邊還是沒有完全重合，但已經比較相近，也讓未來巴威颱風最可能經過的熱區已經往西調整到台灣北部、東北部近海一帶。其中傳統模式預測，巴威轉向角度較小，將以非常靠近台灣東北角距離通過，甚至直接登陸穿越，然後再朝向浙江或福建沿海靠近。
各國路徑高度一致！將成「正港西北颱」接近台灣東北部
吳聖宇提到，各國預測巴威路徑越來越往台灣陸地靠近，趨勢上高度一致，差不多是正港西北颱路徑。但因巴威是從東南往西北走，在周五（10日）深夜到周六（11日）清晨間經過台灣東北部近海區域時，要特別小心地形作用導致路徑擺動，不排除登陸，過去如1996年賀伯颱風、2007年科羅莎颱風、2008年辛樂克颱風等都曾經發生過。
若未來巴威颱風路徑如各國預測，由東南往西北接近台灣東北部近海，吳聖宇提醒，必須小心地形造成路徑變化情況，颱風越大則機會越高，偏偏巴威又是一個很大的颱風，所以更要留意。
巴威颱風第3次增強！周五暴風圈觸陸、周六風雨最強
吳聖宇提到，巴威颱風從昨晚起進入第3次巔峰，從雲圖外觀及衛星海平面風場掃描資料分析，顯示巴威範圍明顯擴大，尤其內核部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風，儘管接近台灣過程中強度可能減弱，但範圍依然巨大，比強度更具威脅性。
巴威颱風風雨帶來的影響，最快將於從明（9日）日晚間開始，周五（10日）晚間暴風圈進入陸地後，直到周六（11日）整個白天都是風雨最強時間點，需等到周六晚間颱風逐漸趨向大陸沿岸、強度減弱後風雨才會趨緩。
中北、東北風雨最劇！吳聖宇：將對台造成極大威脅
吳聖宇說明，風雨影響最嚴重地區，將會落在直接迎風面的「中北部、東北部地區」，將有長時間且持續性的強風豪雨；南部雖可能在暴風圈邊緣或外圍，但風雨也不小；花東地區在颱風侵襲過程中，有機會受到中央山脈地形屏障，降雨會以山區為主，不過風力也不弱，尤其擔心出現焚風現象。
周日（12日）颱風過後，目前看起來沒有明顯西南氣流，但因台灣位於高壓邊緣的偏南風區域，水氣仍多，颱風過後2～3天將處於容易降雨的不穩定天氣。儘管颱風預報路徑還沒更加明確，中心會不會更靠近甚至登陸還很難說，但可以確定巴威這颱風會對台灣造成很大威脅，特別是在周五、周六兩天，建議民眾最好防颱準備。
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氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，針對各國模式對於巴威颱風路徑預測，過去一天明顯可見傳統物理模式穩如泰山沒有變動，反而是AI調整預報逐漸往西調整，向傳統物理模式預報靠攏。兩邊對於未來3～5天綜觀環境場預報非常相近，對於10日之後太平洋高壓的西伸趨勢已經相當一致，因此預報後期的巴威路徑，已經都指向浙江一帶，並且比先前更深入華東內陸區域。
各國路徑高度一致！將成「正港西北颱」接近台灣東北部
吳聖宇提到，各國預測巴威路徑越來越往台灣陸地靠近，趨勢上高度一致，差不多是正港西北颱路徑。但因巴威是從東南往西北走，在周五（10日）深夜到周六（11日）清晨間經過台灣東北部近海區域時，要特別小心地形作用導致路徑擺動，不排除登陸，過去如1996年賀伯颱風、2007年科羅莎颱風、2008年辛樂克颱風等都曾經發生過。
若未來巴威颱風路徑如各國預測，由東南往西北接近台灣東北部近海，吳聖宇提醒，必須小心地形造成路徑變化情況，颱風越大則機會越高，偏偏巴威又是一個很大的颱風，所以更要留意。
吳聖宇提到，巴威颱風從昨晚起進入第3次巔峰，從雲圖外觀及衛星海平面風場掃描資料分析，顯示巴威範圍明顯擴大，尤其內核部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風，儘管接近台灣過程中強度可能減弱，但範圍依然巨大，比強度更具威脅性。
巴威颱風風雨帶來的影響，最快將於從明（9日）日晚間開始，周五（10日）晚間暴風圈進入陸地後，直到周六（11日）整個白天都是風雨最強時間點，需等到周六晚間颱風逐漸趨向大陸沿岸、強度減弱後風雨才會趨緩。
吳聖宇說明，風雨影響最嚴重地區，將會落在直接迎風面的「中北部、東北部地區」，將有長時間且持續性的強風豪雨；南部雖可能在暴風圈邊緣或外圍，但風雨也不小；花東地區在颱風侵襲過程中，有機會受到中央山脈地形屏障，降雨會以山區為主，不過風力也不弱，尤其擔心出現焚風現象。
周日（12日）颱風過後，目前看起來沒有明顯西南氣流，但因台灣位於高壓邊緣的偏南風區域，水氣仍多，颱風過後2～3天將處於容易降雨的不穩定天氣。儘管颱風預報路徑還沒更加明確，中心會不會更靠近甚至登陸還很難說，但可以確定巴威這颱風會對台灣造成很大威脅，特別是在周五、周六兩天，建議民眾最好防颱準備。
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