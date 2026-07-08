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▲在阿根廷對陣埃及的16強淘汰中，球王梅西（Lionel Messi）於上半場第21分鐘主罰12碼點球，卻遭到埃及門將神勇撲出，這讓他成為世界盃歷史上，首位在單屆賽事中兩度罰丟點球（不含PK大戰）的球員。（圖／路透／達志影像）

阿根廷在世界盃16強賽以3：2驚險逆轉擊敗埃及。儘管球王梅西（Lionel Messi）在下半場傳射建功成為晉級功臣，但他上半場主罰12碼罰球遭到埃及門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）撲出，再度引發外界對他罰球命中率的關注。《The Athletic》分析師塔姆（Liam Tharme）特別撰文解析，點出梅西罰球命中率低迷的致命傷：他的主罰模式已經被對手完全看破。塔姆指出，即使大家都知道梅西的罰球水準相對「普通」，但每次看到他失手仍會感到不可思議，畢竟他是一位無所不能的球員。在12碼被撲出的同一個半場，梅西隨後就在極遠的距離踢出一記中柱的精采自由球，這或許解釋了一個趨勢：12碼罰球是一項「心理技能」，而非「技術技能」，而梅西從未在這方面真正表現出色。梅西並沒有一個固定的終結動作或慣用套路。近年來，他更傾向於採用緩慢的助跑，藉此觀察守門員的動作，等守門員提早撲救後再出腳射門。然而，這個策略如今已經被對手們摸透了。在這場對陣埃及的比賽中，梅西試圖踢出與小組賽對陣奧地利時失手的同一種罰球，結果悲劇重演。綜觀他的職業生涯，梅西經常能成功騙過守門員，將球射向他最順腳的左側。但如果他想要反向射門，問題就來了：他的助跑動作會直接暴露出他的意圖。此外，塔姆也將梅西與英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane）進行對比。與凱恩不同的是，梅西的罰球並沒有足夠的力道與球速，一旦守門員猜中方向，梅西的球速並不足以讓門將望球興嘆。這項弱點讓梅西在世界盃的常規罰球紀錄（不含PK大戰）來到了8罰4中，命中率僅5成。他也成為世界盃歷史上，第一位在單屆賽事中兩次罰丟常規十二碼罰球的球員。不過，就如同2022年世界盃決賽對陣法國時的關鍵PK大戰一樣，這次的失手最終並沒有阻礙阿根廷前進的腳步。除了梅西的罰球，《The Athletic》專欄中也探討了埃及的精彩表現與爭議判罰。前英超裁判史考特（Graham Scott）再次強調，埃及球員阿提亞（Marwan Attia）對阿根廷後衛利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martinez）的動作僅是正常的身體接觸，且距離球門將近100碼，VAR沒收齊科（Mostafa Zico）第67分鐘的進球完全是嚴重越權。足球專欄作家卡雷（Mark Carey）則給予埃及極高評價。埃及在取得1：0領先後使用「6後衛」陣容退守至後場，迫使阿根廷只能依賴邊路傳中，並利用哈桑（Haissem Hassan）與薩拉赫（Mohamed Salah）的速度打出極具威脅的防守反擊。雖然最終阿根廷還是憑藉著球員實力找到破口，兩名邊後衛拉開空間創造機會，但埃及將衛冕軍逼入絕境的表現，絕對值得所有人的讚賞。