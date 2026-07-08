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▲為了避免不必要的離奇傷病再次發生，英國媒體指出英格蘭足總已經對球員下達了嚴格的「禁翻令」，未來賽後的慶祝活動將被限制在場內進行。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前正面臨嚴峻的陣容考驗。除了多名球員因傷報銷或停賽外，陣中還有包含貝林漢、賴斯在內的四名主力身背黃牌。若在八強戰對陣挪威時再吞牌，即使球隊晉級也將缺席準決賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強戰，英格蘭在阿茲特克體育場以3：2驚險擊退墨西哥、順利挺進8強，賽後卻傳出離奇傷情。36歲中場老將亨德森（Jordan Henderson）在慶祝時試圖翻越場邊廣告牌，不慎滑倒重摔，造成左前臂嚴重骨折，本屆世界盃提前報銷。為避免悲劇重演，英格蘭足總也緊急下達「禁翻令」，嚴禁球員慶祝時再跨越任何障礙物。這起超現實的受傷意外發生在比賽結束後的狂歡時刻。效力於布倫特福德的亨德森在試圖跳過廣告牌時不慎滑倒，手臂以極度不自然的姿勢落地。隊友丹·伯恩（Dan Burn）見狀立刻焦急地呼叫醫療人員，隨後醫護人員在場上為亨德森進行治療並給予氧氣支援，最終用擔架將他抬離球場。亨德森的父親布萊恩（Brian Henderson）當時正在英國東北部的家中觀看比賽轉播。他透露，一開始看到兒子跌倒，以為只是擦傷了手腕；就連隊長哈里·凱恩（Harry Kane）在賽後第一時間受訪時，也輕描淡寫地表示「他應該沒事」。「直到電視畫面上，凱恩正在接受採訪，而背後一輛推車推著喬丹經過，我看到他戴著氧氣罩，才知道事情有多嚴重。」布萊恩心有餘悸地說。初步報告指出亨德森的左前臂已經「完全粉碎」，目前他已被送往美國，準備接受一位擁有治療NFL球星豐富經驗的外科醫師進行手術。儘管已經無法上場，但這名在更衣室極具影響力的老將已表態，他會留在陣中陪伴隊友直到賽事結束。亨德森的離奇報銷，讓總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）面臨嚴峻的陣容考驗。英格蘭本屆賽事可說是命途多舛，目前已有亨德森與利夫拉門托（Tino Livramento）因傷徹底告別世界盃；里斯·詹姆斯（Reece James）因腿筋傷勢已缺席三場比賽；而夸安薩（Jarell Quansah）則因為停賽，確定無緣週六在邁阿密對陣挪威的八強戰。隨著亨德森倒下，英格蘭中路戰力吃緊，目前僅剩賴斯（Declan Rice）、安德森（Elliot Anderson）與尚未出賽過的曼聯小將梅努（Kobbie Mainoo）等純中場選項。更令圖赫爾頭痛的是，陣中還有四名絕對主力，貝林漢（Jude Bellingham）、賴斯、格伊（Marc Guehi）與奧賴利（Matt O'Riley）目前都身背一張黃牌。如果他們在八強戰對陣剛淘汰巴西的超級黑馬挪威時再次領到黃牌，即使英格蘭順利晉級，這四名大將也將在準決賽遭到禁賽。