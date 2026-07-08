我是廣告 請繼續往下閱讀

禮拜天看考場 成績公布延後至8月3日

考試地點不變 額外住宿、交通支出可申請補助

▲分科測驗重要日期一覽。（圖／大考中心提供）

分科測驗即將在本周末登場，不過卻面臨強烈颱風巴威即將侵台。大學招聯會跟招聯會今（8）日宣布，分科測驗順延兩天，延期至7月13日（一）、14日（二）。本次分科測驗共有3.9萬考生參加，考試一連兩天在7月11日、12日登場。不過，考試時間正逢颱風接近台灣期間，招聯會昨日開邀集氣象署、疾管署、台電、大考中心等開應變會議，但考量日期變動影響重大，將依試務調整準備及金早上更新的氣象資料判斷後公佈。大學招聯會表示，7月10日（五）至11日（六）巴威颱風經過臺灣東部外海後進入北部海面機率較高，未排除登陸的可能。且因應颱風狀況，預計於7月9日（四）白天發布海上警報，10日（五）與11日（六）風雨最為顯著。由於7月10日（五）為原訂開放考生查看考場及試場佈置的日期，11日（六）為原訂考試的第一天，大學招聯會考量，若受颱風侵襲，將嚴重影響考生安全與考試，闈場運卷、試場準備及監試人員調度也因颱風來襲面臨執行困難，經綜合評估並再參酌氣象署於在7月8日（三）上午8時的預報資訊後，決定將考試順延至7月13日（一）、14日（二）舉行。因應分科測驗日期延後，查看考場時間也改成12日（日）下午4點至6點。成績公佈改為8月3日（一）；大學分發入學後續的招生作業時間也將配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日（三）至8月8日（六），放榜時間延後到8月17日（一）。大考中心強調本次考試僅考試日期順延，已經公布的應試號碼與考試地點皆不變動。同時如考生居住地在考試當日，受到巴威颱風影響復原不及致縣市政府宣布停止上班上課， 需提早出門前往應試地點所衍生的交通，或其於考前一日需在考場學校附近住宿的額外經費 支出，得於考後檢據相關證明與單據，向大考中心基金會申請補助。有關補助的條件與辦法將另行公布。