蕭秉治近日帶著《活著 Alive》演唱會前往馬來西亞，極具爆發力的 Live 實力，瞬間點燃全場歌迷的熱情。一出場，蕭秉治以答應歌迷的「霸總」造型亮相，許久未戴上眼鏡的他，帥氣造型讓大批歌迷暈船，紛紛直呼：「快給造型師加雞腿」「這個造型可以敲碗台灣看嗎」、「蕭霸總好帥」、「蕭總這套我已經太暈 。」此外，好友鼓鼓（呂思緯）也以嘉賓身分現身，兩人面對全程站立躍動的大馬歌迷，體貼又幽默說：「大家年紀都不小了，先坐一下啦！」
蕭秉治大馬開唱 大秀馬來語超親民
演唱會一開場，蕭秉治接連飆唱〈戰神〉、〈Get Out〉、〈Super Hero〉等嗨歌，接著他秀出練習許久的馬來語：「Apa Khabar！」親切地跟歌迷問好，展現滿滿誠意。蕭秉治除了帶來〈我還是愛著你〉、〈空中飛人〉及〈勝利人生〉等金曲，掀起全場歌迷大合唱。最令人驚艷的是，他特別重新編曲，深情演繹大馬歌手菲道爾的代表作〈在加納共和國離婚〉與〈我沒想過會這樣失去〉，以全新的音樂編排與情感詮釋，賦予歌曲截然不同的故事感。
蕭秉治新造型化身霸總 超帥模樣粉絲暈慘
造型方面，蕭秉治以「霸總」造型現身，許久未以眼鏡示人的他，
特別戴上眼鏡造型帥氣，超帥造型讓粉絲留言狂讚：「希望下一次見面可以看到加倍帥氣的蕭總again」、「造型ㄅ級分必須給造型師加雞腿，你戴眼鏡真的好好看好帥」、「下次也可以同款造型再穿一次嗎？讓我有機會看到蕭霸總本人」、「好帥！隔著螢幕都覺得對視會害羞。」而蕭秉治也在留言區問：「新加坡要穿什麼風格比較好？」對此粉絲則調皮回應：「新加坡很熱，可以不用穿外套」、「國王的新衣。」
演唱會還有另一驚喜，蕭秉治邀請到鼓鼓擔任嘉賓，兩位好兄弟再度合體演唱〈超人披風〉，默契無間的舞台活力讓全場氣氛沸騰。隨後，兩人更在舞台上即興上演逗趣小劇場，由鼓鼓化身記者對蕭秉治展開連環訪問，並順勢宣佈他將於 7月18日在台北舉辦第四張個人專輯演唱會《Vitamin G》，誠邀大馬歌迷前往支持。
對此，蕭秉治笑稱屆時自己一定會到場「監工」，並透露自己創作的新歌也將由鼓鼓在試聽會上演唱。演唱會最後，蕭秉治帶來〈射手〉、〈毒藥〉、〈凡人〉等歌經典輪番登場，並走下台下和觀眾席的粉絲近距離互動、自拍留念。在分享創作初心時，蕭秉治也感性表示：「玩音樂最幸福的事就是作品能感動他人，希望大家今晚之後都能找到活著的勇氣。」
蕭秉治《活著 Alive》接下來將繼續前往其他城市開唱，8月1日新加坡站、12月12日重返上海，其中上海場將有全面升級舞台，他將帶著上回完售的氣勢，再次點亮不夜之城。
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演唱會一開場，蕭秉治接連飆唱〈戰神〉、〈Get Out〉、〈Super Hero〉等嗨歌，接著他秀出練習許久的馬來語：「Apa Khabar！」親切地跟歌迷問好，展現滿滿誠意。蕭秉治除了帶來〈我還是愛著你〉、〈空中飛人〉及〈勝利人生〉等金曲，掀起全場歌迷大合唱。最令人驚艷的是，他特別重新編曲，深情演繹大馬歌手菲道爾的代表作〈在加納共和國離婚〉與〈我沒想過會這樣失去〉，以全新的音樂編排與情感詮釋，賦予歌曲截然不同的故事感。
蕭秉治新造型化身霸總 超帥模樣粉絲暈慘
造型方面，蕭秉治以「霸總」造型現身，許久未以眼鏡示人的他，
演唱會還有另一驚喜，蕭秉治邀請到鼓鼓擔任嘉賓，兩位好兄弟再度合體演唱〈超人披風〉，默契無間的舞台活力讓全場氣氛沸騰。隨後，兩人更在舞台上即興上演逗趣小劇場，由鼓鼓化身記者對蕭秉治展開連環訪問，並順勢宣佈他將於 7月18日在台北舉辦第四張個人專輯演唱會《Vitamin G》，誠邀大馬歌迷前往支持。
蕭秉治《活著 Alive》接下來將繼續前往其他城市開唱，8月1日新加坡站、12月12日重返上海，其中上海場將有全面升級舞台，他將帶著上回完售的氣勢，再次點亮不夜之城。