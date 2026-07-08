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蕭秉治近日帶著《活著 Alive》演唱會前往馬來西亞，極具爆發力的 Live 實力，瞬間點燃全場歌迷的熱情。一出場，蕭秉治以答應歌迷的「霸總」造型亮相，許久未戴上眼鏡的他，帥氣造型讓大批歌迷暈船，紛紛直呼：「快給造型師加雞腿」「這個造型可以敲碗台灣看嗎」、「蕭霸總好帥」、「蕭總這套我已經太暈 。」此外，好友鼓鼓（呂思緯）也以嘉賓身分現身，兩人面對全程站立躍動的大馬歌迷，體貼又幽默說：「大家年紀都不小了，先坐一下啦！」演唱會一開場，蕭秉治接連飆唱〈戰神〉、〈Get Out〉、〈Super Hero〉等嗨歌，接著他秀出練習許久的馬來語：「Apa Khabar！」親切地跟歌迷問好，展現滿滿誠意。蕭秉治除了帶來〈我還是愛著你〉、〈空中飛人〉及〈勝利人生〉等金曲，掀起全場歌迷大合唱。最令人驚艷的是，他特別重新編曲，深情演繹大馬歌手菲道爾的代表作〈在加納共和國離婚〉與〈我沒想過會這樣失去〉，以全新的音樂編排與情感詮釋，賦予歌曲截然不同的故事感。造型方面，蕭秉治以「霸總」造型現身，許久未以眼鏡示人的他，