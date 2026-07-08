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CoCo都可《名偵探柯南》爆紅！鐵粉掃貨周邊商品

▲CoCo《名偵探柯南》厚壓聯名鑰匙圈很搶手。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo《名偵探柯南》壓克力立牌也是掃貨重點。（圖／記者蕭涵云攝）

CoCo今買一送一！楊枝甘露45元、西西里40元 外送也買一送一

▲CoCo今買一送一周三好友日！楊枝甘露每杯45元爽喝。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

foodpanda外送也買一送一！

▲foodpanda外送也有CoCo「西西里手搗檸檬美式、紅柚雙響炮」等買一送一。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

可不可熟成紅茶：55688聯名新品「柚檸紅茶」！送300元乘車金

▲可不可「柚檸紅茶」新品，一般門市價大杯65元、商場店價大杯75元。

CoCo都可《名偵探柯南》聯名才開賣兩天，已有部分門市壓克力立牌與鑰匙圈完售，鐵粉掃貨威力實在太強大！今（8）日「買一送一」周三好友日手搖飲料優惠，爽喝生椰楊枝甘露45元、西西里檸檬美式40元，全台門市、foodpanda外送優惠菜單一次整理。CoCo都可聯名《名偵探柯南》大爆紅，周邊商品4月6日開賣至今才兩天，已經有部分門市壓克力立牌與鑰匙圈完售，連隱藏版飲料單酷卡，也讓眾多鐵粉奔波好幾家門市收集，掃貨功力實在太強大。對於不少粉絲好奇「到底加購數量有沒有限制？」CoCo表示，今周三好友日優惠，7月8日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享雙重優惠：◾️兩杯90元、平均每杯45元有夠划算。◾️、平均每杯40元。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。大杯「西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、仙草蜜、紅柚雙響炮」超划算，推薦消暑必喝無咖啡因的仙草蜜大杯2杯只要55元，平均一杯27.5元太誇張便宜耶。可不可熟成紅茶跨界聯名55688台灣大車隊，打造80年代City Pop復古杯身，開喝「柚檸紅茶」新品。以斯里蘭卡帶花香的「麗春紅茶」為基底，加入韓國蜂蜜柚子醬，散發洋甘菊草氣息再點綴檸檬酸香。即日起，購買可不可任一大杯飲品並掃描聯名紙杯身QR Code，即可領取55688新客專屬乘車金300元（數量有限，贈完為止）；詳細活動條款與兌換流程，請參考55688台灣大車隊官方公告。