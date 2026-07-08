CoCo都可《名偵探柯南》聯名才開賣兩天，已有部分門市壓克力立牌與鑰匙圈完售，鐵粉掃貨威力實在太強大！今（8）日「買一送一」周三好友日手搖飲料優惠，爽喝生椰楊枝甘露45元、西西里檸檬美式40元，全台門市、foodpanda外送優惠菜單一次整理。
CoCo都可《名偵探柯南》爆紅！鐵粉掃貨周邊商品
CoCo都可聯名《名偵探柯南》大爆紅，周邊商品4月6日開賣至今才兩天，已經有部分門市壓克力立牌與鑰匙圈完售，連隱藏版飲料單酷卡，也讓眾多鐵粉奔波好幾家門市收集，掃貨功力實在太強大。
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CoCo今買一送一！楊枝甘露45元、西西里40元 外送也買一送一
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提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
foodpanda外送也買一送一！
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可不可熟成紅茶：55688聯名新品「柚檸紅茶」！送300元乘車金
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即日起，購買可不可任一大杯飲品並掃描聯名紙杯身QR Code，即可領取55688新客專屬乘車金300元（數量有限，贈完為止）；詳細活動條款與兌換流程，請參考55688台灣大車隊官方公告。
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