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▲湖人上周才剛透過先簽後換的方式，從猶他爵士隊重磅迎來24歲的長人凱斯勒（Walker Kessler）。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據美國權威媒體《ESPN》報導，亞特蘭大老鷹隊已決定拒絕執行陣中前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）新賽季價值2430萬美元（約新台幣7.75億元）的球隊選項。（圖／美聯社／達志影像）

根據《The Athletic》今（8）日的報導，勇士王朝前中鋒魯尼（Kevon Looney）的經紀人拉馬薩（Todd Ramasar）證實，魯尼已同意與洛杉磯湖人隊簽下一份為期1年、價值390萬美元的合約。ESPN也率先披露了這筆簽約消息。湖人補強積極，外傳不僅是要搶魯尼，他們也有意得到庫明加（Jonathan Kuminga）。現年30歲的魯尼是一名完全自由球員，上個賽季短暫效力於紐奧良鵜鶘隊。他過去曾跟隨金州勇士隊三度奪得NBA總冠軍（2017年、2018年、2022年），並以出色的籃板能力著稱，是一名經驗豐富且相當關鍵的角色球員。湖人上周才剛透過先簽後換的方式，從猶他爵士隊重磅迎來24歲的長人凱斯勒（Walker Kessler）。在西區列強競爭激烈，各隊皆擁有如溫班亞馬（Victor Wembanyama）、霍姆格倫（Chet Holmgren）、約基奇（Nikola Jokic）、戈貝爾（Rudy Gobert）或森根（Alperen Sengun）等頂級大個子的情況下，魯尼的加入為湖人提供了迫切需要的禁區體型與陣容深度。湖人今年休賽季的首要任務，就是為當家球星唐西奇（Luka Doncic）找尋一位能長期搭檔的頂級護框者。他們相信砸下重金（4年1.3億美元，外加兩個首輪籤與兩個首輪互換權）交易來的凱斯勒正是完美解答。隨後，湖人也將上季的先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）交易至華盛頓巫師，換回後衛哈迪（Jaden Hardy）及未來的二輪籤。27歲的艾頓上季為湖人先發72場，場均貢獻12.5分和8個籃板，但在季後賽對陣奧克拉荷馬雷霆的系列賽中表現下滑。儘管凱斯勒在先發中鋒的位置上是明顯的戰力升級，但他上季因左肩盂唇撕裂僅出賽5場，前一季也只打了58場。魯尼的加入能為禁區買下重要保險。雖然魯尼在上個賽季（2025-26）也受左膝傷勢困擾僅出賽21場，但綜觀他的職業生涯，他大多是聯盟中最耐操的球員之一，曾連續四個賽季出賽至少74場（其中兩次全勤打滿82場）。此外，隨著他的加盟，他也成為湖人陣中擁有最豐富奪冠經驗的球員。據聯盟消息人士透露，在簽下魯尼之前，湖人也曾考慮過另一位資深長人德拉蒙德（Andre Drummond），但他最終選擇加盟紐約尼克隊。除了禁區補強，湖人目前也正在積極追求23歲的搖擺人庫明加（Jonathan Kuminga）。他在亞特蘭大老鷹拒絕執行其2430萬美元的球隊選擇權後，目前已成為市場上最受矚目的頂級完全自由球員之一。