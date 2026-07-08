巴威颱風（國際命名：Bavi）周五、周六（7月10日至7月11日）離台灣最近，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，目前包括台灣、美國、日本、香港、菲律賓、AI 等多數預報模式，都認為巴威颱風將通過台灣北部近海，但歐洲物理模式預測有機會從「北海岸至宜蘭」一帶登陸，若登陸成真，風雨範圍與影響時間都將進一步擴大，對台灣威脅最高。
各國預測相近 巴威朝北部近海前進
黃椿喜說明，中央氣象署目前預估，巴威颱風最有機會的路徑是「通過台灣北部近海」，全球包括「美國、AI、日本、香港、菲律賓」等預測都與台灣相近，只有些微的北轉角度、距離台灣遠近的差異。
歐洲模式預估周六登陸 宜蘭機率最高
在各預報模式中，傳統的「歐洲物理模式」則認為，巴威颱風靠近台灣時，太平洋高壓持續偏強，導致路徑更往西邊壓，最終可能中心登陸「北海岸、宜蘭」，時間落在周六，是目前全世界颱風預測較特殊的存在。
黃椿喜指出，若按照氣象署預估的「不登陸路徑」，周五、周六仍是全台有雨的情況，台中以北、宜蘭風雨最劇烈，中南部也有明顯降雨，加上巴威颱風環流廣闊，暴風圈也都有機會籠罩全台。
巴威登陸將是最壞劇本 全台風雨時間拉長
若最終歐洲模式的「登陸路徑」成真，除了北台灣依舊是最危險的地區之外，中南部受到的風雨影響也會加劇，且巴威颱風登陸後，雖然強度可能減弱，但「移動速度」會變慢，相較於在海上快速通過，有可能延長對台灣影響的時間。
黃椿喜總結，巴威颱風目前仍不排除有登陸台灣的可能，不過由於它的7級風暴風半徑達350公里、10級風暴風半徑也有140公里，無論是否登陸，都將帶來劇烈天氣現象，只是「登陸會拉長影響時間，也是對台灣威脅最大的情況。」
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黃椿喜說明，中央氣象署目前預估，巴威颱風最有機會的路徑是「通過台灣北部近海」，全球包括「美國、AI、日本、香港、菲律賓」等預測都與台灣相近，只有些微的北轉角度、距離台灣遠近的差異。
在各預報模式中，傳統的「歐洲物理模式」則認為，巴威颱風靠近台灣時，太平洋高壓持續偏強，導致路徑更往西邊壓，最終可能中心登陸「北海岸、宜蘭」，時間落在周六，是目前全世界颱風預測較特殊的存在。
黃椿喜指出，若按照氣象署預估的「不登陸路徑」，周五、周六仍是全台有雨的情況，台中以北、宜蘭風雨最劇烈，中南部也有明顯降雨，加上巴威颱風環流廣闊，暴風圈也都有機會籠罩全台。
若最終歐洲模式的「登陸路徑」成真，除了北台灣依舊是最危險的地區之外，中南部受到的風雨影響也會加劇，且巴威颱風登陸後，雖然強度可能減弱，但「移動速度」會變慢，相較於在海上快速通過，有可能延長對台灣影響的時間。
黃椿喜總結，巴威颱風目前仍不排除有登陸台灣的可能，不過由於它的7級風暴風半徑達350公里、10級風暴風半徑也有140公里，無論是否登陸，都將帶來劇烈天氣現象，只是「登陸會拉長影響時間，也是對台灣威脅最大的情況。」
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