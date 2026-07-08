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美股四大指數前一交易日全面收黑，台股今（8日）以45524.69點開出，指數上漲45.58點，漲幅0.1％。隨後上漲335.55點至45814.66點。盤面焦點方面，台積電（2330）開盤上漲5元至2,445元，漲幅0.2%，隨後漲勢擴大，一度上漲15元至2,455元；鴻海（2317）上漲3元至240元；聯發科（2454）下跌30元至4,000元；廣達（2382）上漲3元至376元；長榮（2603）則上漲2元至190元，權值股漲跌互見。美股方面，四大指數前一交易日同步收跌。道瓊工業指數下跌130.76點、跌幅0.25%，收52,925.15點；標準普爾500指數下跌33.58點、跌幅0.45%，收7,503.85點；那斯達克指數下跌302.47點、跌幅1.16%，收25,818.69點；費城半導體指數重挫599.62點、跌幅4.65%，收12,300.52點。