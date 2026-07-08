中央氣象署今凌晨4時02分緊急發布長浪即時訊息，針對基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖等5大地區發出警戒，其中臺東蘭嶼已觀測到1.5公尺浪高。「颱風還沒到，海邊怎麼就掀巨浪？」專家提醒，強颱巴威逼近前，外圍傳遞的「長浪」會先一步抵達。1.5公尺浪高相當於成人身高，足以將人沖倒捲入海中，民眾切勿掉以輕心。
🟡 5區防長浪！蘭嶼觀測1.5米浪高
中央氣象署表示，今（8）日基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海均有長浪發生機率。清晨蘭嶼已實測到 1.5 公尺浪高。氣象署科普指出，長浪往往是遠方颱風傳遞而來的無聲警訊，即便岸邊晴朗無風，海面下暗湧依然極具殺傷力，觀浪釣魚切勿靠近浪破區。
🟡 1.5米浪有多危險？相當成人身高
許多民眾常低估 1.5 公尺浪高的威力。以氣象署「示性波高」計算，1.5米相當於一名成年人或國中生的身高，強勁推力足以直接將人沖倒並捲入水中：
水域活動禁令：浪高超過 1 公尺即禁止游泳；達到 1.5 公尺則全面禁止浮潛與水肺潛水，此時岸潛極易發生撞擊與漂流意外。
船隻與衝浪風險：中小型漁船與客輪會劇烈搖晃；初階衝浪者極易因強大暗流失控受傷。
嚴防離岸流威脅：除了浪高，海邊更潛藏會將人迅速拉向外海的「離岸流（裂流）」，這是造成戲水溺水的主因，下水前務必先至氣象署官網確認海況。
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中央氣象署表示，今（8）日基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海均有長浪發生機率。清晨蘭嶼已實測到 1.5 公尺浪高。氣象署科普指出，長浪往往是遠方颱風傳遞而來的無聲警訊，即便岸邊晴朗無風，海面下暗湧依然極具殺傷力，觀浪釣魚切勿靠近浪破區。
許多民眾常低估 1.5 公尺浪高的威力。以氣象署「示性波高」計算，1.5米相當於一名成年人或國中生的身高，強勁推力足以直接將人沖倒並捲入水中：
水域活動禁令：浪高超過 1 公尺即禁止游泳；達到 1.5 公尺則全面禁止浮潛與水肺潛水，此時岸潛極易發生撞擊與漂流意外。
船隻與衝浪風險：中小型漁船與客輪會劇烈搖晃；初階衝浪者極易因強大暗流失控受傷。
嚴防離岸流威脅：除了浪高，海邊更潛藏會將人迅速拉向外海的「離岸流（裂流）」，這是造成戲水溺水的主因，下水前務必先至氣象署官網確認海況。