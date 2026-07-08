台灣進入夏日颱風季節，巴威颱風來勢洶洶，最新路徑確定威脅台灣。民眾颱風前要準備什麼？內政部消防署提醒，防颱措施「怕淹水現在就行動」不要等颱風警報。並建議大家防災物資清點、準備家庭防災計畫與分工、學習緊急救護技能，受困避難須知也不能輕忽。
颱風前要準備什麼？消防署：14項「防颱措施」災前提醒
民眾遇到颱風來襲前後要做些什麼，如何減少颱風可能帶來的危害？內政部消防署表示，颱風來襲雖然可怕，但只要確實做好防颱措施，就可以保護全家平安，避免遭受颱風的侵害。並提醒14項災前「防颱措施」，建議民眾「怕淹水現在就行動」不要等颱風警報。
一、了解最新颱風動向
颱風來襲前，應注意電視、廣播、網路或利用「166」、「167」氣象錄音電話，隨時收聽（看）颱風消息，了解最新颱風動向，及停班停課資訊。
二、居住在山坡地或土石易崩落之處的居民
請配合政府「預防性疏散撤離」，及早撤離到安全地區，以減少不必要的傷亡。（如果沒有其他親屬住處可居住，可以至緊急開設之收容所居住）。
三、檢查門窗是否牢靠
關閉非必要門窗、檢查屋頂是否堅固，如有破損應立即修復，必要時可加釘木板。
四、水溝渠道
清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水。
五、移動存放
怕雨水浸濕而可移動的物件，應該移到適當場所存放。
六、戶外登山露營者
如果人正戶外登山露營應儘早返家，並向學校、家人電話連繫行程及路線，遇緊急狀況請致電「119」或緊急求援電話「112」；預定登山、露營但尚未出發者，則應取消行程。
七、沿海地區居民
位於低窪地區及海邊的住戶，應注意潮汐， 防止海水倒灌；並提前疏散至安全地方，以防海水倒灌及淹水災情發生。
八、各種懸掛物件
房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定 (如廣告招牌、陽台花盆)，以免被風吹落，變成傷人利器。
九、準備乾糧、飲用水
可多備三、四日之食物、飲用水、蔬果、乾糧，及必要生活用品、簡易急救藥品，以備不時之需。
十、請勿至河邊搶收作物或工作
以避免被洪水圍困；亦不可至海岸、溪流觀浪、戲水、撿拾石頭、捕魚、釣魚。
十一、地勢低窪地區
如住所地勢低窪，有淹水之虞，請及早遷移至較高的地方。
十二、停電準備
家中應準備蠟燭、手電筒、電池及手機電池以備停電之需及求援之用。
十三、庭園樹木
均應加支架保護。並修剪樹枝，以防折損傷人或壓壞建築物、車輛。尤其屋外各種懸掛物、招牌或棚架，應取下或釘牢；並修剪大型樹木及樹枝，以防強風吹落傷人。
十四、居住鄉間者
如果居住在鄉間，除前述一般注意事項外，尚應檢查牛欄、豬舍、雞舍。以免造成損失，或將所蓄養之動物移往較安全地方。
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民眾遇到颱風來襲前後要做些什麼，如何減少颱風可能帶來的危害？內政部消防署表示，颱風來襲雖然可怕，但只要確實做好防颱措施，就可以保護全家平安，避免遭受颱風的侵害。並提醒14項災前「防颱措施」，建議民眾「怕淹水現在就行動」不要等颱風警報。
一、了解最新颱風動向
颱風來襲前，應注意電視、廣播、網路或利用「166」、「167」氣象錄音電話，隨時收聽（看）颱風消息，了解最新颱風動向，及停班停課資訊。
二、居住在山坡地或土石易崩落之處的居民
請配合政府「預防性疏散撤離」，及早撤離到安全地區，以減少不必要的傷亡。（如果沒有其他親屬住處可居住，可以至緊急開設之收容所居住）。
三、檢查門窗是否牢靠
關閉非必要門窗、檢查屋頂是否堅固，如有破損應立即修復，必要時可加釘木板。
四、水溝渠道
清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水。
五、移動存放
怕雨水浸濕而可移動的物件，應該移到適當場所存放。
六、戶外登山露營者
如果人正戶外登山露營應儘早返家，並向學校、家人電話連繫行程及路線，遇緊急狀況請致電「119」或緊急求援電話「112」；預定登山、露營但尚未出發者，則應取消行程。
七、沿海地區居民
位於低窪地區及海邊的住戶，應注意潮汐， 防止海水倒灌；並提前疏散至安全地方，以防海水倒灌及淹水災情發生。
八、各種懸掛物件
房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定 (如廣告招牌、陽台花盆)，以免被風吹落，變成傷人利器。
九、準備乾糧、飲用水
可多備三、四日之食物、飲用水、蔬果、乾糧，及必要生活用品、簡易急救藥品，以備不時之需。
十、請勿至河邊搶收作物或工作
以避免被洪水圍困；亦不可至海岸、溪流觀浪、戲水、撿拾石頭、捕魚、釣魚。
十一、地勢低窪地區
如住所地勢低窪，有淹水之虞，請及早遷移至較高的地方。
十二、停電準備
家中應準備蠟燭、手電筒、電池及手機電池以備停電之需及求援之用。
十三、庭園樹木
均應加支架保護。並修剪樹枝，以防折損傷人或壓壞建築物、車輛。尤其屋外各種懸掛物、招牌或棚架，應取下或釘牢；並修剪大型樹木及樹枝，以防強風吹落傷人。
十四、居住鄉間者
如果居住在鄉間，除前述一般注意事項外，尚應檢查牛欄、豬舍、雞舍。以免造成損失，或將所蓄養之動物移往較安全地方。
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