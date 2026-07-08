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中共解放軍6日中午向太平洋發射潛射洲際飛彈，引起國際社會譁然，國防部長顧立雄今（8）日指出，就國防部掌握彈種應該是「巨浪-2」（JL-2），雖然沒有經過我國防空識別區，但破壞區域和平穩定的作為，證實中共確實是麻煩製造者，至於航母福建號在西沙，是為了避颱。巨浪-2立法院外交國防委員會今邀請國防部部長顧立雄報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」，並備質詢。會前針對中共日前向太平洋發射潛射洲際飛彈，顧立雄表示，應該是「巨浪-2」（JL-2），透過聯合情監偵以及多元情資來源管道，都有充分掌握。顧立雄說，各國都已經譴責了，雖然沒有經過我國防空識別區，但這樣破壞區域和平穩定的一個作為，證實了中共確實是麻煩的製造者，國軍跟友盟國家會持續來密切關注、妥適應處。另外針對福建號直驅西沙海域一事，顧立雄說，就他了解它是為了避颱，避完颱之後就回海南島母港，至於遼寧號的部分，出了青島古鎮口基地，出去應該會做艦載機起降訓練。