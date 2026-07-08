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市府回應：這是各縣市常見做法

網友怒批紅綠燈都弄不好 「新竹還有什麼是好的？」

新竹市長高虹安投入年底連任選戰，近日卻有民眾昨（7）日在社群平台Threads上踢爆，指出在公共工程圍籬上，赫然出現印有高虹安個人肖像的市政宣傳帆布，質疑此舉根本是「公帑變私房大內宣，寄生市府資源」。對此，新竹市府回應表示，此舉是希望將施工中的公共空間轉化為城市願景與政策溝通平台，讓市民了解市府施政內容及未來建設規劃，是許多縣市常見作法。有民眾昨拍攝公共工程圍籬上的高虹安帆布並痛批，「2026 年的高虹安，在道路工程圍籬上鋪天蓋地掛滿個人照。這種假借『數位治理』、『永續宜居』政策宣導之名，行個人選舉大內宣之實的作法，不正是把『公家資源』當成『個人的政治私房錢』嗎？」該民眾認為，高虹安看板上高喊「數位治理」、「韌性城市」，結果現實是新竹人遇到大雨，市府竟然卡在「找不到鑰匙、手把不見」，連現有水門要開多大都還在「很難拿捏」，五福路旁的環保局垃圾袋可以原地定居2個月，真的是大內宣滿分啊！該民眾更進一步比較，2018年時任市長林智堅尋求連任期間，謹守公私分明的行政倫理，並未動用市府公帑在文宣上放自己的肖像宣傳。而針對民眾質疑，新竹市府昨回應表示，工程圍籬美化是希望把原本冰冷、施工中的重地，翻轉成一個充滿城市願景的溝通平台，讓市民經過時，能了解市府相關政策推動內容，以及對未來的建設規劃，這也是許多縣市常見的作法，並無特別不同。不過，民眾貼文一出，底下也有大批留言紛紛表示，「水閘門找不到把手、公園都是雜草、養工處沒有科長、清潔隊員要掃兩個足球場大小的公園、人行道和道路破爛，新竹還有什麼是好的？」、「她連紅綠燈時相都弄不好」、「新竹市政府改名叫做蒿虹安後援會算了」、「還有很好笑的是特地弄大帆布感謝市長，市長之前不是不在嗎？」等。