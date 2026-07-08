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美伊衝突再起，美元指數再升破101， 台股開紅後也翻黑，新台幣兌美元今（8）日早盤持續貶值，一度下探32.185元，貶值4.2分。伊朗近日遭控攻擊航經關鍵能源水道荷姆茲海峽的多艘能源運輸船，美國宣布，已對伊朗展開一系列強力打擊，懲罰伊朗無故襲擊商船，市場焦點也從貨幣政策轉向地緣政治風險，美元指數重新站上101，一度來到101.2，目前在101.15附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤也貶到162.4，韓元兌美元亦來到1522，目前在1515.32附近，離岸人民幣兌美元一度來到6.8059，目前在6.8035附近。至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以32.15元、貶值0.7分開出，隨後進一步下探32.185元，貶值4.2分，由於台股開紅後翻黑，新台幣目前在32.176元盤整。