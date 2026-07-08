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中聯所有批次重新檢驗 泰山新一批調理油超標

中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，導致多家業者、食品受影響，中央、地方各自裁罰，衛福部開出1億6520萬的罰單。不過，先前公布18項受影響產品、30個批號，如今衛福部長石崇良再公布，泰山有一批調理油，初步化驗有超標情況，但詳細情況仍有待進一步調查。中聯油脂「大豆沙拉油」約1300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1μg/kg；根據食藥署最新統計，有第一層有18項產品、30個批號受影響。石崇良今（8）日出席立法院衛環委員會備質詢，會前接受媒體聯訪時，被問到致癌油下架範圍一變再變，他回應，目前檢調已經進入調查，從起始通報到油品製造過程中間是否有任何弊端，已經有檢調全面介入。石崇良說，公布品項後，會持續針對中聯從4月至6月底，宣布停止製造期間的所有樣本，也重新逐批檢驗；只要報告一出爐，就會向大眾宣布，比照先前作法會預防性下架，所有品項資訊也會在食藥署專區資訊讓民眾查詢。石崇良提到，目前已持續要求3作為，包括中聯所有批次、過去批次都會逐批進行樣本重新檢驗；同時也請食藥署派員進駐到其他油廠、地方衛生局在後市場端加強抽驗，確保國人使用油品的安全性。因持續進行化驗，石崇良表示，要求業主自主強化檢驗，昨（7）日也接到泰山有一批調理油初步化驗有超標情況，為2.5ppb，標準為2.0ppb。他提到，目前正在追溯是哪個批號，待資訊清楚會向民眾公布說明。