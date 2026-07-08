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曼哈頓37層高樓結構受損 周邊建築緊急疏散

確認結構未再惡化 工程團隊展開緊急補強

改建工程曾多次違規 開發商初判鋼柱超載所致

專家：受損鋼柱恐須更換 完整修復仍需長期評估

美國紐約市曼哈頓一棟正進行改建工程的37層高樓，在當地時間7日上午驚傳發生嚴重結構受損，兩根主要支撐鋼柱發生彎曲變形，多個樓層出現下陷情形，當局一度擔憂建築可能局部坍塌，緊急疏散周邊大樓、學校、外交機構及飯店內人員，並封鎖附近道路。經工程人員初步勘查後，建物暫未出現進一步位移，已展開緊急加固作業。綜合美聯社、路透社等外媒報導，紐約消防局（FDNY）於當地時間上午8時前接獲通報，指位於曼哈頓42街附近、鄰近中央車站（Grand Central Terminal）的一棟高樓有磚塊掉落。消防與建築安全人員到場後發現，建築21樓及22樓兩根支撐鋼柱已明顯彎曲，多個樓層樓板也出現下陷與裂縫。由於擔心建築結構持續惡化，當局立即撤離周邊建築，包括一所學校、以色列駐紐約領事館、多家飯店及辦公大樓，並全面封閉附近道路，所幸事件未造成任何人員傷亡。一名遭到疏散的遊客亞拉帕（Ramesh Yallappa）驚魂未定的表示，最初接到緊急疏散命令時，他以為是飯店發生火災，「那一刻，我們真的非常害怕。」紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）下午赴現場視察時表示，事故「情況極為嚴重」，由於建築當時仍可能持續位移，因此工程團隊必須先確認結構穩定後，才能進入展開支撐與補強工程。經消防、建築專家逐層檢查至37樓頂樓後，確認受損鋼柱未再持續變形，市府隨後批准施工團隊進場，利用臨時支撐架（shoring）對建築進行加固，以分散原本由受損鋼柱承受的重量，避免結構進一步惡化。消防局長艾斯波西托（John Esposito）指出，若最終發生坍塌，由於該棟建築採用鋼骨結構，不太可能整棟倒塌，而較可能出現局部樓層坍塌，但這仍是目前最主要的風險。事故建築原為美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）總部，興建於1970年代，目前正改建為豪華住宅，共規劃超過1600戶，預計2027年完工。開發商宣稱，這也是紐約史上規模最大的辦公大樓改建住宅案。不過，紐約市建築局紀錄顯示，該工程過去曾因多項工地安全問題遭到裁罰，包括玻璃及金屬構件掉落，以及工人自梯子墜落等事故。對於此次事件，開發商MetroLoft向《紐約時報》表示，建築整體並無倒塌風險，也沒有任何碎片自建築外牆掉落。MetroLoft創辦人伯曼（Nathan Berman）則向《華爾街日報》表示，初步研判，施工團隊為建築頂部約15層進行擴建後，新增結構重量可能導致兩根鋼柱承受過大荷重，而相關補強可能不足，才造成鋼柱彎曲。不過他也強調，受損僅集中於局部區域，「約95%的建築結構仍然完整、安全」。不過有結構工程專家指出，已發生彎曲的鋼柱通常難以修復，未來恐須整體拆除、更換，且受力重新分配後，其他樓層是否也受到影響，仍需進一步檢測分析。專家表示，目前最重要的是透過臨時支撐系統穩定建築，後續則需進行完整結構評估，修復工程恐將耗費大量時間與經費。截至當地7日晚間，施工人員仍持續在建築內進行緊急補強作業，市府也逐步解除部分周邊區域的疏散命令，允許部分居民返回家中，但相關安全檢查仍將持續進行。