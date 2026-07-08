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▲何昱奇今凌晨在臉書突拋震撼彈宣布退出運彩營運。（圖／擷自臉書）

全國運彩公會理事長何昱奇，近日因評論體育改革及運動部相關政策，並對運動部長李洋提出「改革不是二分法」建言，引發社會廣泛討論。何昱奇今（8）日凌晨突拋震撼彈，在臉書發文向運動部長李洋誠摯致歉外，更宣布將於今年9月1日正式繳回經銷商執照，退出運彩經營行列，不再從事任何運彩相關產業。何昱奇在臉書表示，日前在探討運彩經銷商通路權益及新設運動部體制時，因言詞表達不夠周延，造成社會誤解及各界困擾，他強調，李洋部長身為奧運金牌得主，對台灣體育的貢獻有目共睹，自己始終抱持高度敬意，並對其推動改革的決心也給予最高的敬意與肯定。未來在監督公共政策時，將秉持更謹慎、理性的態度。何昱奇說，他提出建言的初衷是期盼新成立的運動部能廣納基層聲音，深化制度改革。呼籲社會大眾將焦點回歸「制度與事實」的討論，以理性取代情緒對立，停止標籤化與人身攻擊。面對此次風波，何昱奇也細數公會與個人十多年來深耕基層體育的歷程，包含資助向上國中、大勇國小等多所學校體育器材，並積極推動《運動彩券發行條例》修法，建立運彩盈餘專款專用制度，改善基層選手四處募款的困境，強調初心坦蕩，願意接受社會檢驗。何昱奇說，為了讓制度承擔應有責任，正式宣布將於民國115年9月1日依規定繳回運動彩券經銷商執照，正式退出運動彩券經營行列，未來不再從事相關產業。他表示，能參與推動運彩修法已是人生最大成就，卸下身分後仍會持續關心台灣體育，並衷心祝福李洋部長施政順利，期盼這場紛爭能止於今日。