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▲HOOK喊告酸民。（圖／翻攝自IG@helloiamhook）

百萬網紅HOOK日前搭乘英國航空商務艙，從倫敦飛往東京，卻因為自助報到機卡關以及地勤指引延誤，導致錯過航班，沒想到卻有網友質疑她說謊、捏造機場動線，HOOK昨（7）日秀出英航的道歉信，拿回300英鎊（約台幣12000元）退款，揚言不會放過抹黑她的酸民，不僅如此，她還馬上捐錢做公益，回饋社會。HOOK日前搭乘英航從倫敦飛東京，卻因為自助報到機卡關以及地勤指引延誤錯過航班，只能花300英鎊改買隔日的班機，她寄信給英航後，昨收到英航官方的道歉信，並拿回300英鎊的退款，回顧當時發布影片，立刻引來兩派論戰，有替她說話的，也有酸她的，HOOK也知道一定會聽見這些不同的聲音，「所以我很珍惜這些意見，並銘記在心，同時也知道，勇敢說出自己想說的話並不難。」但HOOK也強調，自己並不是聖人，無法接受惡意抹黑，點名當時批評她說謊、捏造事實，刪改影片等的網友「Jerry」，「你還在嘴硬，我已經在挑新衣服，期待與你面對面，你看著我的眼睛跳針的那天。答應我，你要像現在一樣熱情如火。」而HOOK在收到退款後，馬上捐出8萬元回饋社會，「我本來就做好不會再擁有這300英鎊的準備，現在這些錢像禮物一樣回來，並加上我微薄的力量湊個吉利的數字，讓這個世界變得更好，讓需要幫助的人得到幫助。」