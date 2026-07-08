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▲李多慧目前是味全龍啦啦隊小龍女的一員。（圖／翻攝自李多慧 LeeDahye臉書）

▲李多慧昨日出席活動只說會一直留在台灣，但未否認想退役的念頭。（圖／記者朱永強攝影）

味全龍「小龍女」韓籍啦啦隊女神李多慧來台3年，人氣水漲船高，代言、廣告接不完，據說她去年光是代言費，年收入就破6000萬，雖然賺了很多錢，但這也讓李多慧忙不過來，幾乎沒休息空檔，讓她萌生退出啦啦隊的想法，對此，李多慧僅回應，未來的事情還不知道，但不管是啦啦隊或其他工作，都會繼續在台灣活動。據《鏡週刊》報導，李多慧在中職應援一場大概是2萬元左右，而她的收入主力主要是代言、業配廣告，她去年接下30個產品的代言，費用為250-400萬元不等，粗估下來，李多慧去年光是代言收入就進帳破6000萬元，相當驚人。而李多慧也因為配合度、知名度高的關係，成為媒體寵兒，但也因此讓她體力吃不消，幾乎沒休息時間，因此傳出她私下跟某廠商工作人員表示，自己打算退出啦啦隊。工作人員聞言相當震驚，她表示李多慧當時雖面帶笑意，但語氣很認真，不像是在開玩笑。據悉，李多慧去年就浮現退役念頭，一度缺席今年球季開打前的宣傳照拍攝，就是因為與味全龍合約喬不攏。後來確定續約後，球團才額外幫李多慧安排時間拍攝單獨宣傳照，可見她的待遇不一般。而李多慧去年也參與恐怖電影《辛亥隧道》的拍攝，該片如今後製完成，即將在暑假上檔，應該是李多慧轉型試水溫的作品，因為她對演藝圈似乎頗有興趣，不跳啦啦隊後，或許會考慮轉當藝人，繼續在螢幕上露臉。昨日李多慧出席活動時也回應退役的說法，她語帶曖昧直言：「」她更喊話自己未來10年都想待在台灣，但沒有承諾會繼續留在啦啦隊。