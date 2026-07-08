美式賣場好市多（Costco）經常祭出強檔折扣吸引會員搶購。一名女會員近日逛賣場時，驚喜發現自己長期回購的日本進口「金牌微研磨咖啡」終於迎來限時特價！每盒原價529元直接現折114元，折後只要415元，換算下來單包平均不到4.2元。由於這款熱門商品「一年只特價一次」，她確認賣場未限制購買數量後，二話不說直接狂搬5盒、共計500包回家囤貨，引發同好熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 折後1包不到5元！她狂掃5盒500包

原PO在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，這款「金牌微研磨咖啡」平時每盒售價為529元，這次檔期活動每盒直接折價114元，特價後一盒只要415元。由於每盒內有100包獨立包裝，等於單包價格降至約4.15元的銅板價，高 CP 值讓她直呼超級划算。

▲好市多日本進口咖啡推出一年一次限時特價，折後單包不到5元引爆會員搶購。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
▲好市多日本進口咖啡推出一年一次限時特價，折後單包不到5元引爆會員搶購。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
她透露，自己每年都在苦等這波年度優惠，出發前還擔心賣場會實施限購措施。到達現場確認這次沒有限制購買數量後，她立刻一口氣搬了5盒回家（共500包）。原PO讚許這款咖啡冷水、熱水皆能快速沖泡，喝起來沒有明顯焦苦感，加上獨立單包裝方便隨身攜帶，不必擔心開封後受潮變質，是她多年來持續回購的愛用品。

🟡 咖啡控大讚！無糖冷熱皆宜混鮮奶

貼文發布後，吸引眾多擁護者留言迴響。不少愛好者表示這款咖啡產地為日本，成分僅有純粹的咖啡豆，無糖且成份單純。除了便利性高，直接加入鮮奶就能秒變濃郁的冷飲拿鐵，非常適合夏天。大家紛紛笑稱「每年都在等這個檔期」、「這次沒限購真的要趕緊補貨」。

▲該款無糖咖啡粉冷熱水皆能沖泡，直接加入鮮奶即可快速調製成濃郁冰拿鐵。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
▲該款無糖咖啡粉冷熱水皆能沖泡，直接加入鮮奶即可快速調製成濃郁冰拿鐵。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
不過，也有部分買家指出該款商品近年價格漲幅明顯，早期推出時單盒價格僅365元。原PO也溫馨補充，此批商品效期長達至2027年4月，特價活動將持續至8月2日為止，有需求的民眾可多加留意檔期時間。此外，好市多星巴克咖啡、自有品牌科克蘭綜合咖啡豆與Moccona中焙即溶咖啡粉等都有許多會員推薦。

相關新聞
徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...