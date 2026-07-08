美式賣場好市多（Costco）經常祭出強檔折扣吸引會員搶購。一名女會員近日逛賣場時，驚喜發現自己長期回購的日本進口「金牌微研磨咖啡」終於迎來限時特價！每盒原價529元直接現折114元，折後只要415元，換算下來單包平均不到4.2元。由於這款熱門商品「一年只特價一次」，她確認賣場未限制購買數量後，二話不說直接狂搬5盒、共計500包回家囤貨，引發同好熱烈討論。
🟡 折後1包不到5元！她狂掃5盒500包
原PO在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，這款「金牌微研磨咖啡」平時每盒售價為529元，這次檔期活動每盒直接折價114元，特價後一盒只要415元。由於每盒內有100包獨立包裝，等於單包價格降至約4.15元的銅板價，高 CP 值讓她直呼超級划算。
她透露，自己每年都在苦等這波年度優惠，出發前還擔心賣場會實施限購措施。到達現場確認這次沒有限制購買數量後，她立刻一口氣搬了5盒回家（共500包）。原PO讚許這款咖啡冷水、熱水皆能快速沖泡，喝起來沒有明顯焦苦感，加上獨立單包裝方便隨身攜帶，不必擔心開封後受潮變質，是她多年來持續回購的愛用品。
🟡 咖啡控大讚！無糖冷熱皆宜混鮮奶
貼文發布後，吸引眾多擁護者留言迴響。不少愛好者表示這款咖啡產地為日本，成分僅有純粹的咖啡豆，無糖且成份單純。除了便利性高，直接加入鮮奶就能秒變濃郁的冷飲拿鐵，非常適合夏天。大家紛紛笑稱「每年都在等這個檔期」、「這次沒限購真的要趕緊補貨」。
不過，也有部分買家指出該款商品近年價格漲幅明顯，早期推出時單盒價格僅365元。原PO也溫馨補充，此批商品效期長達至2027年4月，特價活動將持續至8月2日為止，有需求的民眾可多加留意檔期時間。此外，好市多星巴克咖啡、自有品牌科克蘭綜合咖啡豆與Moccona中焙即溶咖啡粉等都有許多會員推薦。
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原PO在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，這款「金牌微研磨咖啡」平時每盒售價為529元，這次檔期活動每盒直接折價114元，特價後一盒只要415元。由於每盒內有100包獨立包裝，等於單包價格降至約4.15元的銅板價，高 CP 值讓她直呼超級划算。
🟡 咖啡控大讚！無糖冷熱皆宜混鮮奶
貼文發布後，吸引眾多擁護者留言迴響。不少愛好者表示這款咖啡產地為日本，成分僅有純粹的咖啡豆，無糖且成份單純。除了便利性高，直接加入鮮奶就能秒變濃郁的冷飲拿鐵，非常適合夏天。大家紛紛笑稱「每年都在等這個檔期」、「這次沒限購真的要趕緊補貨」。