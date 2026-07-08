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強颱巴威來襲，台灣基進黨籍的北市港湖市議員參選人吳欣岱昨發文表示，團隊因防颱準備前往內湖區公所欲領取沙包，竟已全數發放完畢，批評市府真的準備好了嗎？內湖區公所澄清，都有掌握沙包數量，今上午會再送300包到金龍里，之後也會視實際情形，整體調度隨時補充。吳欣岱昨指出，蔣萬安6日來內湖作秀說要做防災準備，結果連個沙包都準備不夠，上次淹水嚴重的金龍里，只有配發到 80 包沙包，即使要求公所後續補送，登記領取沙包的人數仍然遠超過現有數量。明天公所還會再調度 500 包沙包來應急，但是很多基層人員都覺得很訝異，這樣的數量真的足夠防颱嗎？吳欣岱說，希望這幾天市府可以做到這兩件事：立刻補足防汛物資，500 包沙包絕對不夠！立即盤點全市沙包庫存，緊急調度至內湖等易淹水熱區，確保民眾的防災需求；沙包庫存的資訊應該及時公開，不要讓心急如焚的市民白白浪費時間排隊、撲空。內湖區公所今澄清，事實是內湖區公所已於7月6日（一）預置於金龍里辦公處150包沙包，於7月7日（二）領畢；內湖區公所均有掌握沙包數量，今日上午會再送300包到金龍里，之後也會視實際情形，整體調度隨時補充。