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第28屆台北電影節頒獎典禮原定在7月11日舉行，但因今年第9號強烈颱風「巴威」來勢洶洶，10、11日最靠近台灣，北北基停班停課機率超過90%，因此北影頒獎典禮傳出將順延一天，改到12日舉行。台北電影節頒獎典禮因卡到巴威颱風襲台，決定延後一天舉行，以確保所有入圍者還有工作人員的安危。而12日舉辦地點一樣是在台北中山堂，時間也同樣是晚間7點正式登場。而根據北影公布的入圍名單，最佳男主角入圍人選分別為《大濛》柯煒林、《死亡賭局》洪瑜鴻（春風）、《泥娃娃》楊祐寧、《深度安靜》張孝全、《雙囍》劉冠廷。最佳女主角入圍者則是《大濛》方郁婷、《左撇子女孩》馬士媛、《丟包阿公到我家》安潔兒．艾奎諾、《恨女的逆襲》林怡婷、《雙囍》余香凝。本屆電影《大濛》今年獲得13項提名，有望成為最大贏家，緊追在後的則是國片《雙囍》，入圍10項同樣很出色。