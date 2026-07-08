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▲2026年世界盃8強對戰組合。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃8強晉級球隊與台灣時間賽程表

日期與時間 (台灣時間) 對戰組合 比賽場地與城市 盤口賠率 / 大小球 核心觀戰看點與專家解析 7月10日 (五) 04:00 法國 🇫🇷 vs. 摩洛哥 🇲🇦 吉列體育場 (麻州 福克斯堡) 法國 -170 大/小 2.5 矛與盾的世紀復仇： 2022年四強戰重演！法國雖在前線累積疲態，但鋒線三叉戟依舊奢華；摩洛哥主力體能相對充沛新鮮，將以鋼鐵大巴力拼再度爆冷。 7月11日 (六) 03:00 西班牙 🇪🇸 vs. 比利時 🇧🇪 SoFi體育場 (加州 因格爾伍德) 西班牙 -165 大/小 2.5 千次傳控 vs. 火力全開： 西班牙將使出窒息式的「一千次傳球致死」流派控球；而比利時過去三場狂轟12球，並以爭議風波為動能，兩歐強權正面對決。 7月12日 (日) 05:00 挪威 🇳🇴 vs. 英格蘭 硬石體育場 (佛州 邁阿密花園) 英格蘭 -115 大/小 2.5 英超内戰與頂級神鋒對決： 8強最受矚目的「天王山之戰」！百戰之師英格蘭具備豐富的「防守哈蘭德經驗」，將迎戰狀態處於巔峰的挪威雙星。 7月12日 (日) 09:00 阿根廷 🇦🇷 vs. 瑞士 🇨🇭 箭頭體育場 (密蘇里州 堪薩斯城) 未提供 球王最後之舞 vs. 大數據強權： 獨走金靴榜的梅西將用極限的巨星單點能力，帶領阿根廷全隊強碰本屆大數據模型中團隊紀律與積分進步幅度最大的瑞士。

世界盃哪些球隊已經遺憾淘汰？

▲世界盃進行到8強，至今淘汰賽結果和晉級形式一覽。（圖／Gemini製圖／記者張嘉哲監製）

世界盃16強哪場比賽最精彩？

8強4組對戰組合專家預測與深度解析

▲在2026世界盃16強淘汰賽中，阿根廷（Argentina）以3：2驚險逆轉埃及（Egypt）。球王梅西（Lionel Messi）在聽到終場哨響後激動落淚，有如死裡逃生。（圖／路透／達志影像）

8強「全隊伍」核心戰力與優缺點評比

▲英格蘭在「魔鬼主場」阿茲特克體育場（Estadio Azteca）以3：2驚險淘汰地主國墨西哥。當家守門員皮克福德（Jordan Pickford）表現神勇。（圖／美聯社／達志影像）

▲挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在對陣巴西的16強淘汰賽中梅開二度，不僅將個人進球數推向7球，更包辦了挪威隊史在國際大賽僅有的3次單場進兩球紀錄，化身為無情的紀錄粉碎機。（圖／美聯社／達志影像）

最可能爆冷的黑馬與奪冠預測

世界盃8強最可能爆冷的黑馬與4強預測

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃在經歷了激烈的32強與16強單敗淘汰賽後，最終挺進8強的八大強權已全數出爐！雖然本屆的三個聯合主辦國（美國、墨西哥、加拿大）已在上一輪全數遭到淘汰，但戰況反而愈加白熱化。目前晉級的球隊有：法國、摩洛哥、西班牙、比利時、挪威、英格蘭、阿根廷、瑞士。《NOWNEWS》以下為您帶來最完整的8強賽事、賽程、16強最精彩比賽回顧，以及全數8支球隊的致命優缺點與觀戰看點詳細分析。▪️摩洛哥(Morocco)：以3：0淘汰加拿大(Canada)▪️法國(France)：以1：0淘汰巴拉圭(Paraguay)▪️挪威(Norway)：以2：1淘汰巴西(Brazil)▪️英格蘭(England)：以3：2淘汰墨西哥(Mexico)▪️西班牙(Spain)：以1：0淘汰葡萄牙(Portugal)▪️比利時(Belgium)：以4：1淘汰美國(United States)▪️阿根廷(Argentina)：以3：2淘汰埃及(Egypt)▪️瑞士(Switzerland)：常規時間戰成0：0，最終在PK大戰中以4：3淘汰哥倫比亞(Colombia)▪️加拿大(Canada)▪️巴拉圭(Paraguay)▪️巴西(Brazil)▪️墨西哥(Mexico)▪️葡萄牙(Portugal)▪️美國(United States)▪️埃及(Egypt)▪️哥倫比亞(Colombia)英格蘭 2-0 墨西哥 (阿茲特克球場之戰)16強最令人屏息的賽事莫過於英格蘭在墨西哥主場「阿茲特克球場」的世紀大戰。英格蘭在全場震耳欲聾的敵對氣氛下，不僅克服了高海拔的嚴苛環境，更在最後30分鐘少打1人（10人應戰）的極端劣勢下，展現了無與倫比的防守韌性，最終強行將地主墨西哥淘汰出局。賽事資訊： 台灣時間 7月10日 04:00 AM（美東時間 7月9日 4 p.m.）| 波士頓地區🟡 Leo Collis觀點（預測：法國 1：2 摩洛哥）： 法國隊在16強經歷與巴拉圭的慘烈惡戰後，目前全隊上下滿是傷兵、顯得疲憊不堪；相反地，摩洛哥在輕鬆擊潰加拿大後，主力體能相對充沛，這極可能成為摩洛哥爆冷勝出的致命關鍵。🟡 Joe Lowery觀點（預測：法國 2：1 摩洛哥）： 儘管法國在16強戰踢得驚險，但這支衛冕軍擁有「極度荒謬且奢侈」的恐怖進攻火力和陣容深度，就算摩洛哥全力反抗，星光熠熠的法國依舊能過關。🟡 Alex Windley 觀點（預測：法國 2：0 摩洛哥）： 法國依然是本屆賽事最難被擊敗的奪冠終極大熱門，前場的「進攻三叉戟（進攻三角）」破壞力高得嚇人，摩洛哥防線恐怕難以招架。賽事資訊： 台灣時間 7月11日 03:00 AM（美東時間 7月10日 3 p.m.）| 洛杉磯🟡 Leo Collis 觀點（預測：西班牙 1：2 Belgium）： 西班牙目前的團隊磨合「還沒有真正進入完美狀態（It's not quite clicking）」，而比利時進攻火力全開，過去三場比賽狂轟了 12 顆進球，這將給無敵艦隊帶來巨大麻煩。🟡 Joe Lowery 觀點（預測：西班牙 3：0 比利時）： 比利時雖然在16強痛宰了美國隊，但西班牙在控球（On-ball）的效率與統治力上完全是另一個次元，憑藉強大的板凳深度與高度一體化的戰術理解，西班牙將輕鬆終結比賽。🟡 Alex Windley 觀點（預測：西班牙 3：1 比利時）： 比利時先前將「巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌禁賽被取消」的爭議風波轉化為復仇燃料，即使德布勞內（Kevin De Bruyne）先發且體能滿格，但西班牙窒息式的「一千次傳球緻死（death by 1000 passes）」傳控流，仍將摧毀比利時中場。賽事資訊： 台灣時間 7月12日 05:00 AM（美東時間 7月11日 5 p.m.）| 邁阿密🟡 Leo Collis觀點（預測：英格蘭3：1 挪威）： 英格蘭的後防線相較於其他國家，更具備防守哈蘭德（Erling Haaland）的經驗與本錢，且挪威並不具備頑強死守的防禦體系，英格蘭前場進攻將徹底釋放，用大量的進球直接沒收哈蘭德的威脅。🟡 Joe Lowery觀點（預測：英格蘭2：1 挪威）： 挪威爆冷踢翻巴西的劇本確實擄獲了無數球迷的心，但英格蘭兼具極強的身體對抗性（Physicality）與純熟的控球能力，這將全面壓制哈蘭德與他的隊友們。🟡 Alex Windley觀點（預測：英格蘭3：2 挪威）： 「哈蘭德之夏」的瘋狂表現固然精彩，但英格蘭16強在阿茲特克球場展現了極致的驚人韌性，這場惡戰讓三獅軍團徹底蛻變成「歷經沙場考驗（Battle-tested）」的百戰之師，他們更有資格走得更遠。賽事資訊： 台灣時間 7月11日 09:00 AM（美東時間 7月10日 9 p.m.）| 堪薩斯城🟡三人 一致認為觀點：預測阿根廷能順利取勝晉級優點： 擁有全賽會最恐怖、高居霸主地位的進攻前場三叉戟，天賦與深度傲視群雄。缺點： 16強與巴拉圭進行了一場拳拳到肉的激烈對抗，目前全隊上下滿是傷兵、體能亮起紅燈。優點： 16強輕取加拿大後，主力球員得以維持非常健康的 match fitness（體能狀態非常充沛新鮮）。缺點： 面對世界最頂級的進攻天賦時，防線的防守上限與防守寬度將面臨極大壓迫。優點： 擁有全賽會最無解的控球效率（On-ball effectiveness），戰術理解一體化，且具備深不見底的板凳深度。缺點： 淘汰賽整體的進攻運轉與終結效率「還沒有達到最完美的流暢狀態（not quite clicking）」。優點： 火力極度凶猛，過去三場比賽瘋狂灌進 12 顆進球，且陣中核心大腦德布勞內（Kevin De Bruyne）體能儲備非常充足。缺點： 面對西班牙歷史級的窒息式傳控時，極易在中場爭奪戰中丟失球權控制力。優點： 歷經阿茲特克球場少打1人的魔鬼洗禮後，心理素質全面蛻變；同時隊中防線球員具備非常豐富、防守哈蘭德的英超經驗。缺點： 球隊進攻大開大合，在面對高效率反擊時，防線的單點保護仍有隱憂。優點： 擁有本屆賽事最致命的超級大核哈蘭德（Erling Haaland），且具備強大的黑馬氣勢與球迷支持。缺點： 陣型缺乏可以頑強死守（Stubborn defense）的防守紀律，極易在對手的巨星狂轟濫炸下宣告失守。優點： 擁有歷史級球王萊納爾·梅西（Lionel Messi）在關鍵高難度時刻強行改寫比賽、掌控進攻節奏的終極破壞力。缺點： 整體戰術對梅西的依賴度極高，一旦中場供應線遭到封鎖，進攻推進容易陷入停滯。優點： 團隊磨合與陣容紀律極高，攻守轉換平衡，擅長利用體系去消耗對手主力核心的體能。缺點： 缺乏能在一瞬間打破賽局平衡、憑個人能力單點爆破的超一線頂級巨星。：摩洛哥（Morocco）摩洛哥非常擅長將大賽強權拖入他們喜歡的慢節奏中。他們已經接連讓荷蘭與巴西吞下苦果，若能成功限制住法國隊的邊路速度，摩洛哥完全有能力再度在邁阿密上演驚天爆冷。： 法國、西班牙（此指擊敗西班牙的葡萄牙分組）、英格蘭、阿根廷。： 法國。專家群認為雖然前進之路充滿荊棘，但高聯盟高盧雄雞總能在關鍵時刻給出解答，對手必須踢出一場「載入史冊的完美比賽」才有可能將法國隊拉下神壇。：英格蘭 vs. 挪威這場對決被公認為8強最不可錯過的「天王山之戰」。兩隊實力相近、互相熟悉，這不僅是挪威隊的榮譽之戰，更是兩代英超超級神鋒哈蘭德與凱恩的正面交鋒。：裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）專家一致看好貝林漢姆。他在阿茲特克球場展現了超越年齡的強大心智與大局觀，能在防守端門線救球，也能在進攻端前插破門，他具備了在世界盃關鍵時刻強行改變敘事架構的領袖特質。