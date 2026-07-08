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藝人大S（徐熙媛）2025年2月病逝日本，享年48歲，她生前與中國富商汪小菲有過一段10年婚姻，2人2021年宣布離婚後撕破臉，贍養費、豪宅房貸一路鬧上法院，汪小菲後來另娶台灣女星馬筱梅（Mandy），並在今年3月迎來兒子，但真正再婚的原因，只是因馬筱梅意外懷孕、消息又被公開，才照原定計畫舉行婚禮。外界過去多將大S、汪小菲離婚原因指向個性不合及張穎穎介入婚姻，不過知情人士爆料婚變另有隱情，大S當年曾向友人透露「俏江南快不行了」一句話氣到張蘭跳腳，讓正在找投資人的汪小菲相當不滿。大S與汪小菲2010年相識後閃婚，婚後育有女兒玥兒、兒子箖箖，這段婚姻維持10年，最終在2021年正式離婚。2人分開後關係惡化，不只隔空互嗆，還為贍養費、生活費與豪宅房貸多次交鋒，汪小菲也一度被爆婚內與張穎穎交往，外界因此認為外遇就是婚變導火線，沒想到其實是與張蘭創立的飲食品牌俏江南有關。根據《鏡週刊》報導，汪小菲與大S離婚除了個性差異、衝突不斷，俏江南上市失敗也是夫妻關係惡化的關鍵，當時俏江南在外形象受到影響，汪小菲與張蘭正積極尋找投資人合作，沒想到大S卻向身邊友人透露「俏江南快不行了」，消息傳開後讓股東信心受到不小衝擊，知情人士透露：「這件事情被汪小菲和張蘭知道之後，他們相當不高興。」離婚後，汪小菲與馬筱梅交往並再婚，馬筱梅也跟著扛起繼母角色，對玥兒、箖箖相當照顧，甚至被形容視如己出，不過她近日頻頻在直播談起小朋友，卻讓汪小菲不滿，下達禁令要求她不能再提，夫妻還因此爆發爭執。知情者就說，大S去年2月驟逝後，汪小菲一度情緒失控，始終放不下大S與徐家，直接影響他和馬筱梅的婚姻，當時馬筱梅甚至萌生分手念頭，只是沒想到已經懷孕、消息也被公開，最後只能按照原定計畫舉行婚禮。而大S過世前原本與汪小菲打贍養費官司，但她生前居住的豪宅「台北信義」，第二任老公具俊曄不願繼承，現在每個月高額房貸仍由汪小菲繼續負擔，豪宅目前雖然空著，汪小菲認為房子未來終究會留給玥兒、箖箖，因此沒有停繳房貸，持續扛下這筆支出。