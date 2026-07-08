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▲鄭家純懷雙胞胎，肚子已經很大了。（圖／翻攝自臉書@鄭家純）

鄭家純（雞排妹）目前懷孕邁入第23週，正孕育著雙胞胎的她，近日在社群平台與粉絲分享遠赴歐洲拍攝孕婦寫真的絕美花絮，她身穿一襲純白蕾絲中空上衣，在鮮豔的花叢前大方秀出渾圓孕肚，絕佳的氣色與唯美氛圍，散發出滿滿的母愛與仙氣。鄭家純在臉書發文透露，目前身處與台灣時差6小時的歐洲，並開心宣布自己順利在義大利著名的科莫湖（Lake Como）完成了拍攝孕婦寫真的願望清單。她欣慰地表示，肚子裡的「雙寶」非常配合，長達1.5小時的船程中完全沒有讓她感到任何不適。整個拍攝行程包含交通與休息，總共耗時4小時，過程相當順利。最令她感動的是，拍攝結束後她溫柔地誇獎寶寶們「今天很棒」，其中一個寶寶竟立刻踢了一下肚子作為回應，母子間的神奇互動讓她感到十分幸福。懷孕來到，鄭家純也大方分享了自己身體的變化。她透露目前的肚圍已經突破，身邊比較纖瘦的朋友甚至驚呼，這已經是她們「產前」肚子的大小。隨著孕期推移、肚子越來越重，鄭家純坦言現在每天能外出的活動時間大幅縮短。即使行程只是坐車或在餐廳吃飯，只要超過4個小時，就會對腰背造成極大的負擔。她無奈表示，現在只要一上車，就必須將椅背調整到接近平躺的狀態，並搭配熱敷後背，才能稍稍緩解身體的不適。雖然懷孕過程充滿辛勞，但看到拍攝成果仍讓她覺得一切都值得。鄭家純笑說，直到拍攝這天，透過攝影師的第三人視角，才驚覺自己的肚子原來已經變得這麼大，忍不住形容自己的孕肚「」。這份甜蜜的負擔與絕美的寫真紀錄，也讓外界見證了她迎接雙寶降臨的喜悅與期待。