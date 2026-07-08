我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大學分科測驗確定延到下周一、二（7月13、14日）舉辦。（示意圖／測驗中心提供）

▲盧廣仲本周末演唱會的周五場，確定延期。（圖／NOWNEWS攝影中心）

根據氣象署預測，今年第9號颱風巴威預計週五（7月10日）、週六（7月11日）影響台灣最劇烈，周末全台各活動緊急取消或延期，也有景點即將休園。《NOWNEWS》將整理全台活動取消、景點休園等最新資訊，將不斷更新。一、7月8日(三)綠島打卡點暫停開放；7月9日(四)起其他打卡點陸續進行防颱措施（重新展出時間視現場復原狀況為準）二、三、7月10日(五)四、，含周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放大學分科測驗確定延期，大考中心今（8）日上午9點公布調整方案，確定分科測驗延到下周一、二（7月13、14日）舉行。桃園市文化局公布，颱風巴威逼近防劇烈風雨，原訂7月11日辦理的「桃園總舖師辦桌」暫定延至7月26日。原訂7月10日至7月15日舉行，將暫停開放，預計16日恢復。宣布週五場（7月10）延期，盧廣仲北流演唱會週五場將延期到7月13日舉行。原訂7月10日、11日登場的「WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS」，因颱風影響，主辦單位昨（7）日宣布演出取消，寬宏也祭出3大退票方案。退輔會所屬武陵農場、清境農場、福壽山農場宣布，武陵農場、清境農場、福壽山農場將於9日12：00起預警性休園，視天候狀況重新開園營業。