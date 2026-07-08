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海空全面搜索 軍艦、巡邏機投入救援

專家：即使引擎故障 也不應如此快速下降

巴基斯坦曾發生重大空難 2020年PIA墜機釀97死

一架由阿拉伯聯合大公國飛往巴基斯坦的貨機，7日晚間在接近喀拉蚩（Karachi）途中突然失聯。據悉，機上共有5名機組人員，飛機在通報導航系統故障後不久，雷達顯示高度快速下降並突然改變航向，隨後與航管失去聯繫。目前軍方與海事單位已在阿拉伯海（Arabian Sea）展開大規模搜救行動。根據美聯社報導，失聯的是一架由巴基斯坦私營貨運航空公司K2 Airways營運的波音737貨機，當時正執行自阿聯沙迦（Sharjah）飛往喀拉蚩的貨運航班。巴基斯坦機場管理局指出，飛機於當地時間晚間9時18分向航管通報導航系統出現異常；約3分鐘後，雷達資料顯示飛機高度急遽下降，同時大幅改變飛行方向，隨後在距離喀拉蚩西方約155浬（約287公里）的阿拉伯海上空完全失去雷達及無線電訊號。事故發生後，當局立即啟動搜救協調中心（Rescue Coordination Center），並協調多個軍方與民間單位投入海空搜救，希望盡快尋獲失聯飛機及機組人員。多名官員透露，巴基斯坦海軍已緊急調派「祖爾菲卡號」（PNS Zulfiqar）巡防艦前往失聯海域，空軍也出動軍機協助搜索；此外，海軍一架ATR巡邏機自圖爾巴特（Turbat）起飛支援，巴基斯坦國家航運公司（Pakistan National Shipping Corporation）商船亦趕赴現場參與搜救。航空專家阿斯蘭（Imran Aslam）接受當地媒體訪問時表示，目前仍無法判斷飛機失聯原因。他指出，即使飛機發生引擎故障，通常仍可利用滑翔維持飛行一段時間，不應如此迅速墜落。阿斯蘭說：「我仍無法理解，飛機為何沒有滑翔，而是如此突然地快速下降。」根據K2 Airways官網資料，該公司成立於2018年5月，總部位於喀拉蚩，主要經營國際貨運航班。目前官方尚未公布飛機是否墜海，也未說明是否接獲任何緊急求救訊號，失聯原因仍有待進一步調查。巴基斯坦近年曾發生重大空難。2020年5月，一架載有98人的巴基斯坦國際航空（PIA）客機在降落喀拉蚩機場前墜毀於住宅區，造成除1名乘客外全數罹難。巴基斯坦政府事後公布調查報告指出，事故主因涉及機師、副機師及航管人員的人為疏失。