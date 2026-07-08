三星下半年旗艦大秀準備登場，三星美國官網已上線Galaxy Unpacked預約頁面，確認發表會將於美東時間7月22日上午9點直播，換算台灣時間為7月22日晚間9點，屆時將公開最新Galaxy裝置與新功能；官方頁面也直接提到「最新Galaxy摺疊手機與Galaxy Watches」，暗示新一代摺疊機與智慧錶將成為主角。
三星新一代摺疊機7月22日發表會
三星以「A new shape unfolds」作為活動預告主軸，外界普遍解讀，新一代Galaxy Z系列摺疊手機將正式登場。官方雖然尚未公布完整產品名稱，但已在預約頁面寫下「更智慧、更無縫的體驗」，顯示Galaxy AI仍會是這次新品發表的最大亮點之一，摺疊手機也將不只是硬體變薄、螢幕變大，而是進一步強化AI、多工與跨裝置使用體驗。
傳3款機型齊發：Fold、Ultra、Flip一次到位
根據外媒《TechRadar》報導，這次三星可能一次帶來3款摺疊新機，包括Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra以及Galaxy Z Flip8。爆料指出，Galaxy Z Fold8可能採用更寬、更短的機身比例，與過去Fold系列較狹長的外型不同；至於Galaxy Z Fold8 Ultra則可能成為真正的高階旗艦款，Galaxy Z Flip8則延續小摺定位。
規格部分，傳Galaxy Z Fold8將配備7.6吋120Hz內螢幕、5.5吋外螢幕，搭載Snapdragon 8 Elite Gen5處理器、12GB RAM，儲存容量最高1TB，電池容量則為4800mAh。
智慧錶、XR眼鏡也被點名
除了摺疊手機，外媒點名，三星可能同步公開新一代Galaxy Watch，甚至有機會進一步揭曉三星與Google合作的Android XR智慧眼鏡相關進展。若消息成真，三星這次不只更新摺疊手機產品線，也可能把AI手機、穿戴裝置與XR生態系串成下半年最大布局。
Samsung Galaxy Unpacked 2026全球發表會哪裡看
台灣時間：7月22日 （三） 晚間9點
直播平台：
https://www.samsung.com/tw/
https://news.samsung.com/tw/
https://www.youtube.com/samsung
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三星以「A new shape unfolds」作為活動預告主軸，外界普遍解讀，新一代Galaxy Z系列摺疊手機將正式登場。官方雖然尚未公布完整產品名稱，但已在預約頁面寫下「更智慧、更無縫的體驗」，顯示Galaxy AI仍會是這次新品發表的最大亮點之一，摺疊手機也將不只是硬體變薄、螢幕變大，而是進一步強化AI、多工與跨裝置使用體驗。
根據外媒《TechRadar》報導，這次三星可能一次帶來3款摺疊新機，包括Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra以及Galaxy Z Flip8。爆料指出，Galaxy Z Fold8可能採用更寬、更短的機身比例，與過去Fold系列較狹長的外型不同；至於Galaxy Z Fold8 Ultra則可能成為真正的高階旗艦款，Galaxy Z Flip8則延續小摺定位。
規格部分，傳Galaxy Z Fold8將配備7.6吋120Hz內螢幕、5.5吋外螢幕，搭載Snapdragon 8 Elite Gen5處理器、12GB RAM，儲存容量最高1TB，電池容量則為4800mAh。
智慧錶、XR眼鏡也被點名
除了摺疊手機，外媒點名，三星可能同步公開新一代Galaxy Watch，甚至有機會進一步揭曉三星與Google合作的Android XR智慧眼鏡相關進展。若消息成真，三星這次不只更新摺疊手機產品線，也可能把AI手機、穿戴裝置與XR生態系串成下半年最大布局。
Samsung Galaxy Unpacked 2026全球發表會哪裡看
台灣時間：7月22日 （三） 晚間9點
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