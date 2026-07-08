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亞股7日掀起半導體股賣壓，南韓KOSPI指數盤中一度重挫8.2%，終場跌4.9%，收在7,656.31點，三星電子、SK海力士分別下跌6.9%、6.1%，也拖累日本及台灣科技股同步走弱。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這波股市修正並非AI產業基本面惡化，而是南韓市場過度使用槓桿後，引發連鎖去槓桿效應，直言「全世界都在陪南韓去槓桿」。謝金河以「槓桿斷裂的後座力」為題在臉書發文指出，高頻寬記憶體（HBM）及AI需求爆發，帶動三星電子與SK海力士近年股價大漲，也吸引大批南韓散戶積極進場，槓桿操作逐步攀升至高水位。他指出，南韓KOSPI指數今年一度攻上9,385.59點歷史新高，雖然7月7日收盤已較6月高點回落約16%，但今年以來仍累計上漲82%。其中，三星電子今年漲幅超過130%，SK海力士更飆升逾220%，兩家公司合計占KOSPI市值超過一半，使整體大盤高度受兩檔個股牽動。謝金河表示，南韓今年推出連結三星、SK海力士等個股的兩倍槓桿ETF，雖能放大報酬，但也同步放大市場波動。他說，這類ETF為維持每日兩倍槓桿，股價上漲時必須持續加碼買進，股價下跌時則必須賣出持股重新平衡部位，因此在行情反轉時，容易形成連環賣壓，進一步擴大跌勢。南韓金融監督院日前也坦承，核准半導體個股槓桿ETF的決策過於倉促，產品上市後確實加劇市場波動。截至5月底，南韓散戶融資及槓桿投資規模已攀升至60兆韓元，主管機關正研擬穩定市場措施。謝金河指出，他自6月起便持續觀察三星、SK海力士及日本鎧俠股價變化，認為當槓桿資金高度集中於少數熱門個股，一旦股價反轉，ETF再平衡、融資減碼與停損賣壓便可能同時湧現，引爆連鎖去槓桿效應。7日盤中，SK海力士一度重挫逾10%，終場跌6.1%；三星電子盤中跌幅同樣一度超過10%，收盤下跌6.9%；日本記憶體大廠鎧俠也一度跌逾10%，顯示賣壓已由南韓擴散至亞洲半導體供應鏈。此外，南韓外資單日賣超2.9兆韓元，散戶則逆勢買超3.2兆韓元，多空交鋒激烈。謝金河形容，槓桿操作一旦失控，就像台語俗諺「竹篙湊菜刀」，槓桿拉得愈高，行情反轉時受到的衝擊也愈大。他強調，此次股市震盪不能簡化解讀為AI泡沫破裂，而是市場過度集中、槓桿過高後的修正。未來三星、SK海力士去槓桿的進程，仍可能牽動美光、SanDisk、Seagate及Western Digital等全球記憶體與儲存相關族群的股價表現。