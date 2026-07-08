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面對來勢洶洶的巴威颱風，首當其衝的基北北桃共同生活圈，由於基隆市先前宣布，將豪雨停班課門檻，從累積雨量350毫米大幅下修到200毫米，台北市長蔣萬安則表示，依舊會共同討論。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（8）日受訪時表示，北北基宜桃是一個生活圈，因此其標準都應該一起討論，有一致討論的平台是最重要的。下一代人本交通促進會上午舉辦「交通改革，從頭開始。交通改善承諾書簽署記者會」，包含沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳，以及下一代人本交通促進會理事長王晉謙與會。媒體於會後詢問，基隆決定下放停課標準，未來北北基桃是否聯合討論颱風假的放假標準？對此，沈伯洋回應，北北基宜桃是一個生活圈，在生活圈之下，其標準都應該一起討論，而之前其實有一些平台，但到後來，看起來運作並沒有持續。沈伯洋提到，若是他們的話，以後一定會有討論的平台，比如說有人在新北上班，可能小孩子在台北，會有有各式各樣的狀況，一定會有因地制宜的時候，在這時，有一個一致討論的平台是最重要的。