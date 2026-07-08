巴威颱風逐漸逼近台灣，根據氣象專家吳聖宇分析，各國模式分析巴威越來越往台灣陸地靠近，有機會成為「正港西北颱」。據了解，西北颱因其中心避開了中央山脈破壞，從台灣北部海面通過時，強風直接吹向台灣北部陸地形成豪雨，甚至引發積淹水、海水倒灌等情況。歷年曾有4次西北颱重創台灣的紀錄，包括1963年葛樂禮颱風、1985年尼爾森颱風、1997年溫妮颱風及2004年艾利颱風，其都對台灣造成重大，最嚴重甚至造成全台224人死亡。
巴威颱風路徑往台灣靠近？恐成「正港西北颱」侵襲
氣象專家吳聖宇今（8）日提到，各國模式分析巴威颱風路徑幾乎一致，認為巴威將越來越往台灣陸地靠近，表示「目前看已經差不多是正港西北颱的路徑」，不過因其是從東南往西北走向，因此在周五（10日）深夜到周六（11日）清晨間經過台灣東北部近海區域時，要小心地形作用導致路徑擺動，不排除因此登陸，過去類似案例如1996年賀伯颱風、2007年科羅莎颱風、2008年辛樂克颱風等。
西北颱是什麼？為什麼可怕？路徑兇猛、颱風災情最嚴重
根據中央氣象署「颱風百問」定義，所謂「西北颱」是指颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部、西部地區多吹西北風。此時受地形影響，北部、中部地區雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，故此種路徑的颱風災情最為嚴重，由於吹的是西北風故稱為「西北颱」。
前中央氣象局署長表示，西北颱由於颱風中心未登陸台灣，整體結構不會受到地形明顯破壞，加上颱風又相當靠近陸地，最強風雨往往集中在北台灣。
西北颱有多恐怖？歷年「重創台灣4次」釀224人死亡
台灣北部、東北部及西部地區的民眾對「西北颱」特別敏感，主要是因「西北颱」常為這些地區帶來嚴重的風災與水患，過去台灣有4次被西北颱侵襲的紀錄，包括1963年葛樂禮颱風、1985年尼爾森颱風、1997年溫妮颱風及2004年艾利颱風，其都對台灣造成重大災害。
📍1963年葛樂禮颱風（超級強颱）
1963年的9月11日，在關島西北方海面生成的葛樂禮颱風，造成台灣中、北部地區造成非常嚴重的水災損失，農林漁牧、交通產業與民眾財產等損失高達新台幣14億元以上，甚至造成全台224人死亡、450人受傷及88人失蹤，房屋全倒13950戶，半倒10783戶，這起天災也引發政府重新檢討各項防風防洪建設工作。
📍1985年尼爾森颱風（中度颱風）
北部及東北部損失慘重，有4人死亡、2人失蹤24傷，曾在台北吹出14級陣風。
📍1997年溫妮颱風（強烈颱風）
台灣北部及中部山區豪雨不斷，天母、內湖、汐止地區嚴重積水及山崩，汐止林肯大郡房屋倒塌。全台共有44人死亡、84人受傷、1人失蹤，房屋全倒121間、半倒2間。
📍2004年艾利颱風（中度颱風）
台灣出現廣泛豪雨和嚴重土石流，有24人死亡，395人受傷，9人失蹤，91萬戶停水、36萬用戶的電力受中斷，經濟損失逾4億元。
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氣象專家吳聖宇今（8）日提到，各國模式分析巴威颱風路徑幾乎一致，認為巴威將越來越往台灣陸地靠近，表示「目前看已經差不多是正港西北颱的路徑」，不過因其是從東南往西北走向，因此在周五（10日）深夜到周六（11日）清晨間經過台灣東北部近海區域時，要小心地形作用導致路徑擺動，不排除因此登陸，過去類似案例如1996年賀伯颱風、2007年科羅莎颱風、2008年辛樂克颱風等。
根據中央氣象署「颱風百問」定義，所謂「西北颱」是指颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部、西部地區多吹西北風。此時受地形影響，北部、中部地區雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，故此種路徑的颱風災情最為嚴重，由於吹的是西北風故稱為「西北颱」。
前中央氣象局署長表示，西北颱由於颱風中心未登陸台灣，整體結構不會受到地形明顯破壞，加上颱風又相當靠近陸地，最強風雨往往集中在北台灣。
台灣北部、東北部及西部地區的民眾對「西北颱」特別敏感，主要是因「西北颱」常為這些地區帶來嚴重的風災與水患，過去台灣有4次被西北颱侵襲的紀錄，包括1963年葛樂禮颱風、1985年尼爾森颱風、1997年溫妮颱風及2004年艾利颱風，其都對台灣造成重大災害。
📍1963年葛樂禮颱風（超級強颱）
1963年的9月11日，在關島西北方海面生成的葛樂禮颱風，造成台灣中、北部地區造成非常嚴重的水災損失，農林漁牧、交通產業與民眾財產等損失高達新台幣14億元以上，甚至造成全台224人死亡、450人受傷及88人失蹤，房屋全倒13950戶，半倒10783戶，這起天災也引發政府重新檢討各項防風防洪建設工作。
📍1985年尼爾森颱風（中度颱風）
北部及東北部損失慘重，有4人死亡、2人失蹤24傷，曾在台北吹出14級陣風。
📍1997年溫妮颱風（強烈颱風）
台灣北部及中部山區豪雨不斷，天母、內湖、汐止地區嚴重積水及山崩，汐止林肯大郡房屋倒塌。全台共有44人死亡、84人受傷、1人失蹤，房屋全倒121間、半倒2間。
📍2004年艾利颱風（中度颱風）
台灣出現廣泛豪雨和嚴重土石流，有24人死亡，395人受傷，9人失蹤，91萬戶停水、36萬用戶的電力受中斷，經濟損失逾4億元。
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