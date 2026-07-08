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中聯油脂1300噸致癌大豆沙拉油流入市面，引發食安危機，食藥署政策轉彎公布232項受影響產品，多款超商食品入列，引起社會關注。民眾黨主席黃國昌今天（8）日接受千秋萬事專訪時痛批，民進黨政府處理過程荒腔走板，公布一拖再拖，標準一變再變，民眾從恐慌到憤怒，已經不再相信政府。拜託民進黨政府不要只追究廠商的責任，依照民進黨當初喊的標準，是總統道歉，行政院長下台。黃國昌表示，過去十幾年民進黨政府一直說人民食的安全是最重要的，是政府責無旁貸的責任，當年民進黨的標準是說要求三天內，這一些毒油跑到什麼地方去，影響了哪些產品，都要清清楚楚列出來，請問到現在已經第幾天了？一開始選擇蓋牌不公佈，社會的怒火已經燎原，大家罵翻了才終於公佈，民進黨政府重罰業者，是要轉移問題焦點。好像以為重罰完了以後，事情就解決了。黃國昌提到，面對這麼嚴重的食安風暴，行政院長卓榮泰躲了好多天不曉得跑去哪裡，完全不用面對。昨天看卓榮泰還持續在講幹話，說現在六月大部分學校已經放暑假，沒有供應營養午餐，黃國昌痛批，搞不清楚狀況，可以麻痺到這種程度。從四月到六月整整兩個多月，有多少的校園因此受到影響，真的有去查嗎 ？民眾黨公開呼籲卓榮泰不要再閃躲了，到立法院院會進行專案報告，說清楚講明白，為什麼政府處理得如此荒腔走板。黃國昌強調，發生這樣的事情，要做兩個最重要的工作：第一個，找出問題源頭避免再出現這樣的狀況，第二個，查出現在這些東西到哪裡去了，能回收的盡量回收下架，不要再讓消費者造成進一步的傷害。1300公噸的問題油現在流向到什麼地方，政府到目前為止根本沒有辦法找出來，食藥署的心態就是「我要蓋牌」，社會炸鍋了以後，他們才像剝洋蔥一樣，一天改一個態度，一天多公佈一點點訊息。黃國昌指出，食藥署一開始說20%以下不需要下架，請問20%到底怎麼計算？明明已經驗出超標4倍，用到這個致癌油的東西，能追的全部都要追回來，這才是一個正確的態度，結果莫名其妙搞了一個20%的標準，沒有用超過20%就可以繼續用，食品安全衛生管理法是這樣規範的嗎？在執行面上也造成相當大的困擾，講話完全沒有任何的邏輯和道理，只是造成大家更進一步的恐慌跟憤怒。黃國昌直言，從2014年頂新油風暴以來，一直到所謂的食安五環，當初民進黨在野的時候，講過的每一句話，現在成為迴力鏢，重重打臉民進黨自己。按照相同的標準，現在的民進黨政府完全不及格，大家可以清楚發現，政府過去在講食安五環，甚至民進黨還推出食安五環2.0，行政院還有個食安辦，花了一堆納稅錢去搞大內宣，開記者會做各式各樣的政令宣導，結果搞了半天，一個致癌油事件，讓民進黨政府的大內宣徹底破功。黃國昌痛批，從蘇丹紅到發芽馬鈴薯，再到致癌油風暴，一次又一次讓大家看到，政府在面對人民最關心的食安問題時，整個處理的荒腔走板，讓人不敢置信。官員不惜說謊也要遮掩問題的真相，目的只是要免去自己的責任。拜託民進黨政府不要只追究廠商的責任，因為在這一段時間當中，真正讓大家從恐慌到憤怒的，是民進黨政府自己的作為，所以追究責任，依照民進黨當初喊的標準，是總統道歉，行政院長下台。對於賴清德總統喊出要究責，黃國昌提到，2014年的時候，從蔡英文到當時擔任台南市長的賴清德及民進黨立法院黨團，口徑一致說處理食安問題時，當然是中央政府要承擔起責任。如果中央連資訊都沒有公告，不告訴大家有哪些廠商受到影響，甚至這些廠商的名單都不用公告，又訂了莫名其妙20%的標準，地方怎麼知道到底要去查什麼，要去下架什麼，這個時候民進黨還有臉，要甩鍋給地方政府，真的讓人嘆為觀止。