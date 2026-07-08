巴威颱風（國際命名：Bavi）在海面上不斷吸收能量，中央氣象署最新資料顯示，巴威的暴風半徑今（8）日上午從350公里再增長到380公里，不過中心強度並未上升，提醒民眾，周五、周六（7月10日至7月11日）巴威暴風圈可能逐步籠罩全台。而在歷史上，1964年「歐珀颱風」、1979年的「狄普颱風」，暴風半徑曾來到450公里，是有紀錄以來最胖的颱風。
強烈颱風巴威，今（8）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里的海面上，以每小時21公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，「基隆市、台北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達98%，「新北市、桃園市」97%，「新竹縣、新竹市、花蓮縣」94%、連江縣93%，苗栗縣91%，全台最低是金門縣的52%。
高海溫加持！聖嬰年助巴威一路增強
氣象署預報中心主任黃椿喜指出，巴威颱風不斷變大、變強的主因，是長期處在「高海溫」的環境吸收能量，巴威颱風是典型的「聖嬰年颱風」，聖嬰現象發展時，西北太平洋的颱風生成位置會比較偏東，路徑往西的過程中，會行經大片較溫暖的海域，才讓巴威颱風擁有絕佳的發育條件。
巴威380公里的暴風半徑，也成為近年「最大顆颱風」，回顧西北太平洋近期案例，2024年的「康芮」、2018年的「山竹」，暴風半徑都來到320公里；2023年的「杜蘇芮、瑪娃」、2019年的「柯羅莎」，暴風半徑也都曾達到300公里。
巴威挑戰史上級暴風圈 恐超越康芮紀錄
值得關注的是，2024年強颱康芮，在當年10月31日以320公里的暴風半徑姿態登陸台東，創下繼1996年賀伯颱風以來最大暴風圈登陸紀錄，且造成全台3死692傷，農業損失逾24億元，若巴威颱風最後登陸，將刷新康芮颱風紀錄。
若再把時間往回推，1964年的強烈颱風「歐珀」、1979年的強颱「狄普」，暴風半徑曾測到450公里，不過黃椿喜提到，早期颱風的暴風半徑，在儀器不足的條件下，只能透過人工推算、量衛星雲圖，但隨著衛星遙測技術進步，颱風大小也更能掌控。
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據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，「基隆市、台北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達98%，「新北市、桃園市」97%，「新竹縣、新竹市、花蓮縣」94%、連江縣93%，苗栗縣91%，全台最低是金門縣的52%。
氣象署預報中心主任黃椿喜指出，巴威颱風不斷變大、變強的主因，是長期處在「高海溫」的環境吸收能量，巴威颱風是典型的「聖嬰年颱風」，聖嬰現象發展時，西北太平洋的颱風生成位置會比較偏東，路徑往西的過程中，會行經大片較溫暖的海域，才讓巴威颱風擁有絕佳的發育條件。
巴威380公里的暴風半徑，也成為近年「最大顆颱風」，回顧西北太平洋近期案例，2024年的「康芮」、2018年的「山竹」，暴風半徑都來到320公里；2023年的「杜蘇芮、瑪娃」、2019年的「柯羅莎」，暴風半徑也都曾達到300公里。
值得關注的是，2024年強颱康芮，在當年10月31日以320公里的暴風半徑姿態登陸台東，創下繼1996年賀伯颱風以來最大暴風圈登陸紀錄，且造成全台3死692傷，農業損失逾24億元，若巴威颱風最後登陸，將刷新康芮颱風紀錄。
若再把時間往回推，1964年的強烈颱風「歐珀」、1979年的強颱「狄普」，暴風半徑曾測到450公里，不過黃椿喜提到，早期颱風的暴風半徑，在儀器不足的條件下，只能透過人工推算、量衛星雲圖，但隨著衛星遙測技術進步，颱風大小也更能掌控。
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