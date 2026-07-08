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2026年美加墨世界盃16強戰，阿根廷以3：2驚險擊敗埃及、挺進8強，梅西（Lionel Messi）的愛妻安托內雅（Antonela Roccuzzo）也帶著3個兒子蒂亞戈（Thiago）、馬特奧（Mateo）與西羅（Ciro）在VIP包廂觀戰，全家穿上阿根廷10號球衣力挺球王。賽後安托內雅在社群曬出全家福，並用「無話可說」4個字形容這場比賽，甜蜜又激動的反應立刻吸引球迷關注。這場比賽阿根廷踢得極為艱辛。上半場第15分鐘，埃及靠著亞西爾·伊布拉希姆（Yasser Ibrahim）的頭槌先馳得點。隨後阿根廷曾獲得一次12碼點球機會，但主罰的梅西卻遭到埃及門將穆斯塔法·肖貝爾（Mostafa Shobeir）神勇撲出。到了下半場中段，埃及隊在一次進球被VAR取消後沒多久，穆斯塔法·齊科（Mostafa Zico）迅速把握機會擴大領先，將比分改寫為2比0。就當所有人都以為衛冕軍即將打包回家時，阿根廷的奇蹟之旅正式展開。第79分鐘，塞爾希奧·羅梅羅（Sergio Romero）的頭槌破網為南美雄鷹點燃了希望；緊接著在第83分鐘，梅西的射門打中橫梁下緣彈入網內，成功將比分扳平，瞬間扭轉了場上的氣勢。而在下半場傷停補時第2分鐘，恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernandez）一記精彩絕倫的頭槌完成了這場讓人瞠目結舌的絕地大逆轉。當終場哨音響起時，梅西流下了如釋重負與喜悅的眼淚，並與隊友們緊緊相擁，慶祝這場得來不易的勝利。梅西的愛妻安托內雅帶著他們的三個兒子——13歲的蒂亞戈（Thiago）、10歲的馬特奧（Mateo）與8歲的西羅（Ciro）全程在VIP包廂見證了這場驚心動魄的勝利。賽後，安托內雅在Instagram上發布了一篇感人的貼文向丈夫致敬。她寫道：「Vamos Argentina. @leomessi ya no quedan palabras（阿根廷加油。@leomessi 已經沒有任何言語可以形容了）。」貼文中附上了她與三個兒子穿著印有梅西10號的阿根廷主場球衣的合照，同時也分享了她在VIP包廂的個人美照，大方秀出球衣背後的「Messi」字樣，身旁還放著一個粉藍色的愛馬仕Kelly包。自從兩人在2017年6月30日於家鄉羅薩里奧舉行盛大婚禮以來，安托內雅一直被外界視為傳奇球星球星背後最偉大的支持者。為了陪伴梅西從巴塞隆納、巴黎聖日耳曼一路征戰到邁阿密國際，她甚至放棄了最初想成為牙醫的夢想。不過，安托內雅也成功開創了自己的事業版圖。如今的她不僅是一位慈善家、擁有數百萬粉絲的影響力人物，還擁有自己的童裝品牌，並以模特兒的身分與Adidas和Stella McCartney等知名品牌合作，堪稱是兼具美貌與實力的女強人。